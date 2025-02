Híbrido sem calotas: Fiat divulga fotos do Grande Panda básico Compacto não abre do motor híbrido mas dispensa até mesmo uma mini calota Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/02/2025 - 11h00 (Atualizado em 01/02/2025 - 11h00 ) twitter

Fiat/Divulgação

A Fiat lançou nesta semana o Grande Panda híbrido apenas alguns meses após a estreia do modelo elétrico. O novo compacto chega em um momento complicado para a Fiat que vem perdendo espaço até mesmo na Itália, sua terra natal. E a versão “Pop” de entrada chamou a atenção do público nas redes sociais que associou o Grande Panda básico ao antigo Fiat Uno. Como a Fiat pode rebatizar a novidade como Uno por aqui essa associação ficou ainda mais forte. Mas que carro é esse?

Fiat/Divulgação

O Grande Panda chegou em três versões e a de entrada é chamada “Pop” (bem sugestivo). A roupagem do carro é algo similar ao que os brasileiros conhecem bem em termos de carro de entrada.

Fiat/Divulgação

O Grande Panda Pop Hybrid vem com rodas de ferro aro 16 sem mesmo adotar calotas. De série traz direção assistida eletricamente e ar condicionado manual, painel digital de 10 polegadas, freio de estacionamento elétrico, sensor de estacionamento e vidros elétricos. O preço é de 18,9 mil euros, cerca de R$ 115 mil em valores convertidos.

Fiat/Divulgação

Essa versão não tem multimídia ou rádio. No lugar há uma tampa plástica onde o dono do carro poderá incrementar ao seu gosto com um equipamento no mercado de acessorios. Por fora também há ausência de itens pintados na cor do carro, em LED ou frisos. Tudo é bem simples mas na motorização o Grande Panda mantém a solução híbrida.

Fiat/Divulgação

O Fiat Grande Panda híbrido vem equipado com motor 1.2 litro de 100cv e sistema híbrido leve de 48V. Trata-se de uma versão evoluída do motor Puretech que já esteve no Brasil há alguns anos e segue sendo oferecido na Europa. O modelo deve servir como base para a versão brasileira, que chegará em breve ao mercado, substituindo o Fiat Argo mas com motor T200 1.0 associado ao sistema híbrido leve de 12V tal qual o Pulse e Fastback. O preço na Europa é de € 18,9 mil, cerca de R$ 116 mil.

Fiat GRANDE PANDA: conceito que vai dar origem ao novo Fiat Argo que pode voltar a usar o nome UNO. VEJA O VÍDEO!





