HR-V 2026 ganha novidades para conter T-Cross e Creta nas vendas; veja teste SUV compacto ganhou mudanças visuais, novos equipamentos, porém ficou mais caro Autos Carros|Marcos Camargo Jr 14/07/2025 - 11h00

O mercado de SUVs compactos brasileiro é extremamente competitivo, tendo como líder o Volkswagen T-Cross e o segundo mais vendido o Hyundai Creta. O terceiro lugar é do Honda HR-V, que para continuar com bons números de vendas teve mudanças para continuar com fôlego para enfrentar a dupla alemã e sul-coreana. Portanto, a linha 2026 ganhou mudanças visuais pontuais, novos equipamentos nas versões de entrada, só que não mudou a motorização: 1.5 turbo de até 177 e 1.5 aspirada de até 126 cv, que são bem vistos pelo mercado brasileiro. Durante o lançamento, o R7-Autos Carros andou na versão Touring, que continua com a mesma dinâmica. Em relação aos preços, eles subiram e agora vão de R$ 163.200 até R$ 209.900.

Alterações pontuais

A segunda geração do HR-V chegou ao Brasil em 2022, e de lá para cá, o visual no estilo cupê continua atual. Então, seguindo o lema: “em time que está ganhando não se mexe”, a Honda fez mudanças pontuais nas grandes frontais das versões EXL e EX, que ganharam tons em black piano e seguem com barras nas verticais, enquanto as configurações Touring e Advance tem um novo visual no estilo diamante e, também, com black piano. As lanternas traseiras das opções básicas receberam máscara negra e as versões topo de linha receberam dupla barra de LED. As rodas da EX e EXL são de 17 polegadas com novo visual e da Advance e Touring 18 polegadas, inclusive, a topo de gama recebe acabamento diamantado.

Por dentro, há novos nichos no console central, que ganhou mais espaço para celulares, além de receber novas entradas do tipo USB-C na dianteira e duas na traseira. O ar-condicionado é digital com duas zonas. Agora, as versões EX e EXL passam a contar com o painel de instrumentos digital de 7 polegadas. Já as outras configurações trazem uma nova função de monitoramento de iluminação.

Criticada no passado, a central multimídia de 8 polegadas deixa de parecer com uma TV de tubo e passa a ser fininha do estilo flutuante de fato. Desenho a parte, continua com conexão sem fio com smartphone. A câmera de ré também ganhou melhor resolução.

Por fim, as alterações também chegaram ao Honda Sensing, que foi recalibrado. Esse sistema conta com controle de cruzeiro adaptativo com Low-Spee Follow, sistema para mitigação de evasão de pista, sistema de frenagem para mitigação de colisão, sistema de permanência de faixa e ajuste automático do farol.

Motorização segue robusta e potente

Sob o capô, o Honda HR-V 2026 continua equipado com motor 1.5 DI i-VTEC Flex nas opções EX e EXL. Esse conjunto entrega até 126 cv a 6.200 rpm, tanto com etanol como com gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm com etanol e 15,5 kgf.m a 4.600 rpm com gasolina.

‌



Já as opções Advance e Touring continuam com motor 1.5 DI VTEC TURBO Flex com até 177 cv a 6.000 rpm, tanto com etanol como com gasolina, e o torque máximo é de 24,5 kgfm de 1.700 a 4.500 rpm. Todas as versões contam com transmissão automática do tipo CVT.

O consumo do motor turbo com etanol é de 8,1 km/l no trajeto urbano e de 9,1 km/l no rodoviário. Já com gasolina faz 11,5 km/l na cidade e 12,9 km/l na estrada. O conjunto aspirado tem o consumo de etanol de 8,8 km/l na cidade e 9,9 km/l no rodoviário. Com gasolina faz 12,5 km/l no trecho urbano e 13,9 no trecho rodoviário.

Em relação às medidas, as versões Advanced e Touring são ligeiramente mais compridas com 4,38 metros, contra 4,34 metros da EX e EXL. Ademais, o entre-eixos é de 2,61 metros, altura é de 1,59 metro, a largura é de 1,79 metro, o porta-malas tem 354 litros e o tanque de combustível 50 litros.

Na estrada

Durante o lançamento, o R7-Autos Carros foi da capital paulista até São Roque, no interior do estado. No caminho mesclando marginal (famoso para e anda de São Paulo) e estrada foi possível notar que a dinâmica do Honda HR-V 2026 segue inalterada pela marca, com acerto de suspensão bem trabalhado para as ruas brasileiras, sendo firme quando preciso e macio em velocidades de cruzeiro. Sim, o câmbio CVT segue gritante, mas essa característica deste tipo de transmissão não tem como mexer, enfim, resta paciência quanto ao barulho. Tirando o ruído, a transmissão casa bem como motor turbo, com bons trabalhos de trocas de marchas, fazendo que a arrancada seja suave e constante, assim como as retomadas são vigorosas. As rodas de 18 polegadas calçadas com pneus 225/50 caíram bem no SUV, conferindo mais estabilidade e um rodar mais macio.

Além disso, as mudanças no interior caíram bem, visto que não há mais aquela multimídia atrapalhando o visual, pois a nova é mais charmosa e alinhada aos padrões do Civic híbrido, por exemplo. Conecta rapidamente o smartphone com Android Auto ou Apple CarPlay. A câmera de ré ficou melhor, mas a resolução precisa melhorar para chegar aos padrões chineses.

Por fim, sim, os preços ficaram salgados perto dos rivais, que são menos potentes, claro. Ressalva para o Hyundai Creta equipado com motor 1.6 que tem 193 cv na opção Ultimate. A Volkswagen segue a praticar valores mais atrativos, indo de R$ 119 mil e R$ 191 mil. Já o Hyundai vai de R$ 151 mil até R$ 199 mil. Contudo, se o HR-V 2026 não tem o preço ao seu favor, vai ter uma boa lista de equipamentos já nas versões mais baratas como o Honda Sensing, além de ter um melhor acabamento do que os outros rivais, assim como uma mecânica quatro cilindros robusta.

