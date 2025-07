Teste com Hyundai Creta Limited 2026: o que mudou na versão 1.0 turbo? Versão Limited traz “kit dignidade” para consumidor que busca estilo e posição tradicional de SUV Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/07/2025 - 02h00 ) twitter

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

O Hyundai Creta chegou à linha 2026 em silêncio após quase um ano de sua reestilização. Ele mudou e segue vendendo muito bem: foram 6.415 unidades emplacadas em junho, ficando atrás apenas do Volkswagen T-Cross, que registrou 8.629 unidades vendidas, mostrando que as mudanças no desenho fizeram bem ao utilitário. O R7-Autos Carros testou a versão Limited 2026, posicionada logo acima da configuração básica Comfort, com preço de R$ 165.620.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

O visual do Creta ao vivo ainda impressiona. Longe da última versão que não era unânime mas vendia bem agora quem vê o SUV pela rua quase sempre elogia. A grade frontal foi redesenhada e os faróis com luzes diurnas em LED fazem parte da identidade visual da marca. Na traseira, o conjunto óptico também é em LED e forma um elemento contínuo entre as lanternas sempre com perfil mais “quadrado” e simétrico.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

Por dentro, o Creta Limited traz painel com duas telas independentes, sendo instrumentos digitais e central multimídia, bancos em couro e ar-condicionado digital de zona única. A central multimídia tem tela menor e interface simplificada, com conectividade para smartphones, comandos físicos e câmera de ré com resolução mediana. A partir da versão Platinum, o sistema passa a contar com tela maior e mais recursos.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

O Hyundai Creta Limited não traz por exemplo controle de modos de condução, tampouco com sistema de assistência à condução, como controle de cruzeiro adaptativo ou frenagem automática, disponíveis só nas versões topo de gama. Apesar disso entrega volante multifuncional, shift paddles para trocas manuais, saída USB-C, saída de ar-condicionado para quem vai sentado no banco traseiro, freio de estacionamento com alavanca manual, não espere algo como Auto Hold e freio de estacionamento eletrônico, por exemplo.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

No espaço interno, o Hyundai Creta mantém as mesmas dimensões e só mudou mesmo o desenho. Tem porte altivo e mantém seus 4,33 metros de comprimento, 1,79 metro de largura, 1,63 metro de altura e 2,61 metros de entre-eixos. O porta-malas continua com capacidade para 422 litros, um dos maiores da categoria, inclusive, vai superar o T-Cross, que tem apenas 363 litros.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

Teste com o Creta Limited 2026

O visual do Creta realmente é o orientou destaque e faz o SUV compacto parecer maior com linhas retas. Apesar disso sua performance não mudou e segue elogiada mesmo tendo só um motor 1.0 turbo. O tricilíndrico TGDI se destaca em rotações mais baixas, com baixa vibração perceptível na cabine e se faz notar apenas em acelerações bem vigorosas.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

Por sua vez, a suspensão absorve bem as irregularidades do solo e o comportamento geral do carro é equilibrado e preciso como outros modelos da marca. O conhecido motor 1.0 turbo TGDI flex de três cilindros manteve os 120 cv de potência e 17,5 kgfm de torque, associado a um câmbio automático de seis marchas.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

Sobre o consumo, o Hyundai Creta Limited com gasolina faz com gasolina cerca de 12 km/l em trajetos urbanos e pode atingir 12,7 km/l em rodovias. Com etanol, as médias ficam em torno de 8,4 km/l na cidade e 9 km/l na estrada, segundo dados do Inmetro.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

Preço mais alto não impede o sucesso

Olhando o preço pedido pela Hyundai pelo Creta Limited não é difícil concluir que ele é caro. Custa mais que todos o os SUVs de sua categoria e raramente é comercializado com descontos.

Hyundai Creta Limited 2026 Marcos Camargo Jr 13.07.2025

Sendo uma versão intermediária, o Creta Limited não oferece itens como teto solar, carregador por indução, sensores dianteiros ou pacote completo de conectividade. Portanto, para quem quer esses recursos estão disponíveis nas outras versões, que superam os R$ 180 mil, terá que gastar ainda mais. Seja como for os cinco anos de garantia, revisão com preço fixo aliados a confiança na marca que tem boa reputação e o ar de novidade fazem do Creta uma boa referência no segmento. Vale olhar para o T-Cross, o recém renovado Chevrolet Tracker e também Nissan Kicks quando estiver buscando um SUV compacto para a garagem.

