Hyundai confirma Kona híbrido no Brasil: veja quando vai chegar

Hyundai/Divulgação O Mecanico

A Hyundai confirmou nesta semana que a nova geração do Kona híbrido chega ao Brasil em abril. Por aqui o modelo já estreou em um pequeno lote (nós testamos a novidade aqui no R7-Autos Carros) mas a intenção era oferecer o híbrido que demorou um pouco. Agora a montadora sul-coreana confirmou o Kona que virá com motor híbrido puro, ou seja, sem a necessidade de recarga externa tal qual o Toyota Corolla Cross, Kia Niro e GWM Haval H6 HEV.

Hyundai/Divulgação

Visualmente, o novo Hyundai Kona mantém o perfil compacto e arrojado que está presente em vários modelos da marca. O Kona traz faróis diurnos afilados, ampla grade frontal e faróis convencionais no formato triangular. A traseira tem a mesma tendência com faróis convencionais retangulares casando com outra ampla lanterna afilada.

Hyundai/Divulgação

O modelo estará disponível nas cores Branco Atlas, Cinza Ecotronic Matte, Preto Abyss Perolizado, Cinza Cyber Metálico e Cinza Pérola. Já o interior tem acabamento em preto ou cinza.

‌



Por dentro, o Hyundai Kona híbrido tem amplas telas de 12,3 polegadas, sendo uma para painel digital digital e outra para central multimídia com conexão com Android Auto e Apple CarPlay. O crossover será equipado com assistente de frenagem autônomo, controle de cruzeiro adaptativo, sensor de estacionamento, câmeras de 360 graus, assistente de permanência e centralização de faixa, assistente de ponto cego, entre outros equipamentos.

Hyundai/Divulgação

O “coração” do Hyundai Kona híbrido é o motor 1.6 Kappa, que também é utilizado no Kia Niro, uma vez que também tem um motor elétrico alimentado por baterias de íons de lítio de 240V, que rende até 141 cv. Ficará em posição única na marca e irá combater Corolla Cross, Niro e Haval H6 HEV que também oferecem esse tipo de motorização híbrida já com motor de tração.

