Hyundai Creta terá versão híbrida e nova geração daqui a dois anos SUV pode adotar conjunto híbrido usado pelo Seltos indiano Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 26/06/2025 - 16h40 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h40 )

A Hyundai está desenvolvendo uma nova geração para o SUV Creta de acordo com o site indiano Autocar. O lançamento, de acordo com o site, deve ocorrer em 2027, pouco menos de dez anos após a chegada da atual geração.

A publicação afirma que os engenheiros da marca sul coreana uma versão evoluída do motor híbrido adotado pelo Seltos que é 1.5 aspirado de 115 cv, também oferecendo o 1.5 turbo a gasolina de injeção direta com 160 cv e 1.5 turbodiesel de 116 cv, sendo que o modelo ganhará um sistema híbrido baseado no motor 1.5 a gasolina de aspiração natural.

A Hyundai sempre guardou muito bem seus segredos no mercado brasileiro. Por aqui não temos nem sinal de uma versão eletrificada a caminho. Temos como opção o motor 1.0 turbo GDI de 120cv ou 1.6 turbo de 193cv.

Ainda segundo o site indiano, o lançamento da versão híbrida acontecerá depois da chegada do primeiro SUV híbrido da Hyundai na Índia, que será posicionado entre os modelos Alcazar e Tucson. Por lá, o Creta elétrico também deve ganhar uma reestilização em breve.

