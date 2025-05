Hyundai Kona estreia como primeiro híbrido PHEV por R$ 214.990 Vendas começam dia 5 de junho em duas versões na rede de concessionários Hyundai Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 23/05/2025 - 16h19 (Atualizado em 23/05/2025 - 16h19 ) twitter

Hyundai/Divulgação

No ano passado a Hyundai promoveu um evento para apresentar novos carros que traria ao país em uma nova fase. Após o divórcio com a Caoa, a Hyundai começa a investir em novidades que aumentam o portfólio da marca sul coreana por aqui. Assim o Kona é o primeiro da Hyundai com tecnologia híbrida plugin (PHEV) a chegar a partir de R$ 214,9 mil.

Hyundai/Divulgação

O Hyundai Kona chega em duas versões chamadas Ultimate ou Signature, ambas com motorização 1.6 aspirada com injeção direta de combustível, aliado a um motor elétrico e transmissão de dupla embreagem seca de seis velocidades. Apesar do nome esqueça a estratégia da Hyundai de locar o veículo como fez com o Ioniq híbrido puro em 2022. O Kona será vendido normalmente.

Hyundai/Divulgação

Diferente da primeira geração, a Hyundai optou por trazer apenas as versões híbridas para o mercado brasileiro, e a segunda geração se destaca pelos níveis de consumo, acabamento e amplo espaço interno, além da assinatura Hyundai no design.

Hyundai/Divulgação

Visualmente o Kona parece uma evolução de design do Creta com linhas arredondas e angulosas tendo inclusive o mesmo porte: 4,35m de comprimento, 1,82m de largura, 1,58m de altura e 2,66m de entre eixos.

‌



Motor Híbrido plugin

‌



O novo Hyundai Kona Hybrid embora seja um hatch será vendido no país é considerado pela Hyundai como SUV e traz motor híbrido com soluções da “casa”. Ele combina o 1.6 Kappa quatro cilindros aspirado com injeção direta (GDI) a gasolina com câmbio DCT de seis marchas e motor elétrico com bateria de íons de lítio de 1,32 kWh. É uma versão evoluída dos motores que já conhecemos 1,6 litro na Hyundai e que já ficaram para trás.

‌



Hyundai/Divulgação

A potência combinada é de 141 cv e o torque de 27 kgfm. Os consumos declarados são de 18,4 km/l na cidade e 16 km/l na estrada. Vale lembrar que esse motor não é o mesmo utilizado no Hyundai HB20, é um motor de mesma família, porém diferente.

Suspensão

Vale dizer que a Hyundai também ajustou a suspensão para o mercado brasileiro. Por considerarem o carro muito baixo para os nossos padrões todo esse acerto foi revisto.

Hyundai/Divulgação

O conjunto de suspensão é formado por McPherson na dianteira e independente do tipo multi-link para traseira o que não é comum em carros desse porte e resulta em maior conforto .

Exterior

A Hyundai usa o Kona como referência em design e traz a identidade Seamless Lighting que conecta os faróis através de uma faixa de luz contínua em sua versão topo de gama. O conjunto óptico em full LED, na versão Signature, é harmonizado com o para-choque dianteiro, com acabamento tridimensional ressaltado pelos paralamas, e as rodas são de 18 polegadas diamantadas.

Hyundai/Divulgação

Interior do Kona

Bem equipado de série, o painel de instrumentos e a central mutimídia é composto por duas telas de 12,3 polegadas integradas e com design flutuante sobre o tabelier. Uma das novidades é a tecnologia Shift by Wire, que apresenta uma alavanca à direita do volante como chave seletora do câmbio automático.

Hyundai/Divulgação

Uma diferença do convencional de sua categoria é o console central aberto. Complementam o acabamento interno o apoio de braços com porta copos no banco traseiro, saídas de ar-condicionado traseiras, portas USB-C e luz cortesia em LED.

Hyundai/Divulgação

O pacote ADAS do Hyundai Kona é contém Assistente de Frenagem Autônomo, Monitoramento de Tráfego Cruzado Traseiro, Assistente de Ponto Cego, Farol Alto Adaptativo, Alerta de Saída Segura, Assistente de Permanência e Centralização em Faixa, Controle de Cruzeiro Adaptativo e Sensor de Estacionamento em ambas as versões. Na versão Signature, adicionam-se ainda a Câmera 360º e a Câmera para Monitoramento de Ponto Cego.

Preço e versões

Será oferecido nas versões Ultimate e Signature, com cinco cores externas, incluindo a exclusiva Cinza Ecotronic Matte. Será vendido nas cores branco, preto, cinza perolizado ou metálico além da Cinza Ecotronic que é fosca. O interior terá opções em preto ou cinza. Os preços partem de R$ 214.990 (Ultimate) e R$ 234.990 (Signature), variando conforme a cor escolhida com cinco anos de garantia.

Hyundai/Divulgação

Há opção de financiamento com 60% de entrada e saldo em 18 meses sem juros ou taxa de 0,99% com 50% de entrada. Há ainda o plano Compra Certa Hyundai com entrada e parcelas reduzidas além de garantia de recompra por 80% da FIPE ao final do contrato. Os primeiros clientes terão 18 meses do Sem Parar gratuito, valorização do usado em R$ 6 mil se for um veículo Hyundai e R$ 4 mil para veículos de outras marcas.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.