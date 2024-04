Hyundai testa versão SUV do Ioniq 5 

Alto contraste

A Hyundai está rodando nos Estados Unidos com um novo SUV compacto baseado no Ioniq 5, considerado um sucesso de vendas por lá e que já teve a estreia confirmada para esse ano no Brasil.

A mídia internacional especula que o Ioniq 5 SUV terá o motor N elétrico com 641cv em uma variante esportiva e com tração integral. Na imagem do carro camuflado se nota semelhanças com a linha do Ioniq 5 especialmente faróis e lanternas. O Ioniq 5 tem um posicionamento diferente como um “carro design” da Hyundai diferente das linhas do Tucson, Palisade, Santa Cruz e mesmo do Santa Fe.

A versão SUV pode também estrear com outros motores menos potentes como o de 320cv e 60kgfm de torque e baterias de 77kwh capazes de chegar a 418km de autonomia. Na Coreia do Sul, a Hyundai já oferece a linha Ioniq com bateria de 84kw de alcance estendido. De qualquer forma em breve teremos mais um integrante da família Ioniq ao menos na América do Norte.