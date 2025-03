Jaguar mostra o Type 00 pela primeira vez em público Sedã elétrico deve ser lançado este ano e pode ter até 1.000cv de potência Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/03/2025 - 15h13 (Atualizado em 12/03/2025 - 15h13 ) twitter

Em um momento de “reset” para a Jaguar os britânicos exibiram pela primeira vez o Type 00 ao vivo. Mas isso não ocorreu durante um evento específico para a imprensa mas sim em um evento de moda, o Paris Fashion Week. O carro que ainda não foi lançado oficialmente surgiu na entrada do evento tendo o ator irlandês Barry Keoghan como passageiro.

Oficialmente a Jaguar trata o Type 00 como um sedã esportivo. Rawdon Glover, diretor administrativo da Jaguar,disse que o perfil do carro é de alto luxo, mas não revelou detaques técnicos do carro. A Jaguar Land Rover já deu sinais de que o Type 00 pode ter até 1.000cv em seus motores elétricos e uma autonomia que pode chegar a 700km com uma carga na bateria.

“Design, artesanato e engenharia, e como as coisas dirigem, em vez de tecnologia pura”, disse Glover durante o evento. Assim, a Jaguar quer estar mais próxima do mundo das artes e certamente sugerir um upgrade na linha de produtos em preço e exclusividade.

O Type 00 “não é um veículo de produção”, assim sendo não podemos tratar o carro como um lançamento. Trata-se de um protótipo mas que deve estrear comercialmente esse ano marcando uma nova fase da marca britãnica.

