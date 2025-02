Qual sedã médio entre os 5 mais vendidos tem o maior porta-malas? Jetta surpreende com mais de 500 litros de capacidade, bem acima do Corolla e BYD King Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/02/2025 - 09h55 ) twitter

O mercado de sedãs médios já foi muito importante, mas virou nicho no Brasil. Hoje só o Toyota Corolla tem volume de vendas mantendo 2,5 mil unidades por mês e outros produtos vendem, quando muito, algumas centenas de unidades em um mercado de 2,5 milhões de carros novos por ano.

E se a opção do consumidor for por um sedã médio, qual deles oferece um bom porta-malas?

Marcos Camargo Jr. 17/12/2024

Comparamos aqui os maiores compartimentos de carga entre os cinco sedãs médios mais vendidos do começo de 2025. E se você procura espaço para sua bagagem saiba qual será a melhor escolha entre eles:

BYD King ou Toyota Corolla? Veja comparativo dos sedãs híbridos

Toyota Corolla: 470 litros

O sedã da Toyota lidera as vendas do segmento e oferece porta-malas de 470 litros. Curiosamente é mais do que o SUV Corolla Cross. O sedã tem motor 2.0 Dynamic Force Dual VVT-iE 16V DOHC aspirado flex com 175cv e 21,3 kgfm de torque com câmbio Direct Shift com simulação de dez marchas.

Já o Corolla híbrido combina o motor 1.8L VVT-i 16V de ciclo Atkinson flex com 98/101cv e 14,5 kgfm de torque em conjunto com dois motores elétricos (MG1 e MG2) de 72 cv de potência e 16,6 kgfm de torque e potência combinada de 122cv sem dados de torque combinado informados.

BYD King: 450 litros

O sedã da BYD lidera as vendas dos três volumes médios no país com motor híbrido e tem 450 litros de porta-malas. O BYD King GL tem motor 1.5 aspirado de 110cv e motor elétrico de 180cv e 32kgfm de torque com potência combinada de 209cv e 50km de autonomia elétrica. Já o BYD King GS tem o mesmo motor, porém conta com conjunto mais potente com 235cv e maior autonomia elétrica com 80km.

Sedã da BYD usa sistema eletrificado hírido plug-in

Nissan Sentra: 466 litros

O sedã da Nissan mudou em 2024 e tem um bom porta malas para o seu porte com 466 litros. O motor do Sentra é o 2.0 aspirado (MR20DD) de 151cv e 20kgfm de torque de ciclo Atkinson e injeção direta de combustível sendo apenas a gasolina e não flex associado ao câmbio automático CVT que simula oito velocidades.

Nissan Sentra 2025 ganha novidades para brigar com Corolla flex

Honda Civic e:HEV: 495 litros

O sedã da Honda perdeu volume de vendas intencionalmente na atual geração. Mas o porta malas tem 495 litros que é ainda uma referência no segmento. O Honda Civic e:HEV é eficiente, porém mais caro e combina uma motorização diferente e híbrida. O motor 2.0 quatro cilindros de ciclo Atkinson a gasolina aspirado desenvolve 143cv e 19kgfm de torque combinado com dois motores elétricos (somando 184 cv e 32,1 kgfm). Assim, o novo Civic soma 184cv e 32kgfm de torque.

Honda/Divulgação

Volkswagen Jetta GLI: 510 litros

O Jetta é vendido somente na versão esportiva GLI esportiva e vende bem menos do que no passado, mas seu porta-malas é uma boa referência com seus 510 litros. É bem grande.

Volkswagen/Divulgação

O motor do Jetta GLI é o mesmo 350TSI com 2,0 litros e 231cv com 35,7kgfm de torque a partir de 1500rpm alimentado somente a gasolina.

