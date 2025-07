Jeep confirma Compass 4Xe feito sobre a plataforma STLA Novidade teve foto interna divulgada pele Stellantis na Europa Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/07/2025 - 21h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 21h00 ) twitter

Jeep Compass 4Xe Jeep/Divulgação

O Jeep Compass de nova geração já confirmado para a Europa será feito sobre a nova plataforma STLA também terá a conhecida versão 4xe que tem tração 4X4 e abastecimento externo, igual ao da atual geração que inclusive teve algumas unidades comercializadas no Brasil.

Jeep Compass 4Xe Jeep/Divulgação

A Stellantis confirmou a novidade que promete ter capacidades fora de estrada ainda melhores que as da atual geração. Além do visual parrudo com ganchos de reboque, para-choques metálicos e anti risco, grade com logo das setes barras com molduras mais amplas, adesivos antirreflexo e detalhes estéticos diferenciados, a suspensão será elevada em 10mm, com ângulo de entrada de 27 graus, central de 16 e traseiro de 31 graus.

Jeep Compass 4Xe Jeep/Divulgação

Por dentro há novos apliques emborrachados e bancos em poliuretano, tapetes em borracha e outros detalhes estéticos presentes no console central, acabamento inferior no painel na cor clara entre outros. Sobre a motorização nenhuma novidade foi confirmada ou mesmo divulgada. A Jeep apenas revelou que o novo Jeep Compass 4Xe deve chegar com sistema Selec-Terrain, um seletor de terrenos com leitura para prever as reações da suspensão.

