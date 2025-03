Jeep oferece descontos de até R$ 32 mil em toda a linha em março SUVs da Stellantis são oferecidos com bonificação e condições como financiamento sem juros e tabela FIPE para carros dados como entrada Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/03/2025 - 11h23 (Atualizado em 12/03/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jeep/Divulgação

Em fevereiro a Jeep perdeu a liderança do segmento de SUVs médios do Compass para o Toyota Corolla Cross e agora já prepara uma reação. A Jeep lançou uma ação comercial chamada “Jeep Now” com descontos agressivos para toda a linha.

Jeep/Divulgação O Mecanico

No caso do Compass Sport o desconto é de R$ 32 mil e sai de R$ 186.990 por R$ 154.990 que é o valor praticado ao longo do ano passado. Além do desconto há financiamento com taxa zero e pagamento da tabela FIPE em carros usados oferecidos na troca.

Jeep/Divulgação

O Jeep Compass Longitude é vendido com financiamento em 30 parcelas sem juros e avaliação da tabela FIPE em carros usados oferecidos na troca.

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

A mesma condição é válida para o Jeep Renegade Longitude. Os descontos chegam a R$ 30 mil com bônus para a versão destinada ao público PCD que sai de R$ 118,2 mil para R$ 101,8 mil. No caso da versão “sem nome” turbo o desconto é de R$ 17 mil. O Jeep Commander também é vendido com financiamento com taxa zero e tabela FIPE no usado dado na troca porém essa condição é para todas as versões do SUV de cinco e sete lugares incluindo a diesel com novo motor de 200cv.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.