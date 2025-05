Kawasaki lança Ninja ZX4-RR 400 e Versys 1100 2026 Versys ganha novo motor e Ninja recebe soluções incomuns para o segmento Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 30/05/2025 - 11h00 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h13 ) twitter

Kawasaki anunciou novidades durante o Festival de Interlagos edição Motors Kawasaki/Divulgação

A Kawasaki aposta em dois perfis diferentes com suas novidades mostradas no Festival Interlagos, que acontece neste final de semana no autódromo de Interlagos. A marca lança a Ninja ZX4R com 400cc e uma atualização para a linha Versys, agora com 1100cc.

Ninja ZX4R Kawasaki/Divulgação

No caso da Versys a estradeira que tinha 1.043cm3, agora tem 1100cc. O novo motor da Versys tem 135cv e 11,4 kgfm de torque combinado com transmissão mecânica de 6 velocidades, embreagem assistida e deslizante.

São basicamente duas versões com painel LCD, conexão Bluetooth, faróis em LED, suspensão ajustável e controle de cruzeiro automático. A versão de entrada custa R$ 78.800.

Versys 1100 Kawasaki/Divulgação

Há quem prefira a aventureira GT que traz 4 modos de condução, suspensão com ajuste eletrônico, aquecedor e protetor de manopla, quickshifter bidirecional, faróis auxiliares, slider de motor e rodas, mas tudo isso ao preço de R$ 100.990.

Versys 1100 Kawasaki/Divulgação

Ninja ZX4-RR

A esportiva tem uma solução diferente, o motor de quatro cilindros e 400cv. A Ninja ZX4 tem 80 cv que gira a até 14.500 rpm e 4 kgfm disponíveis aos 13.000 rpm combinado com câmbio de 6 marchas, pneus Pirelli Diablo Corsa 3 e preço de R$ 60.390.

