Kia Tasman é testada no Brasil: veja tudo sobre a futura picape Picape tem chassi e opção de motor turbodiesel e pode ser produzida bem perto do Brasil Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h00 )

BFMS/Reprodução

Em 2024, quando lançou o Kia EV5 e Kia EV9 no Brasil o grupo Gandini, que representa a marca por aqui anunciou que teríamos muitas novidades em breve. O R7-Autos Carros levantou as informações a respeito da picape arrojada da Kia que deve mesmo vir ao Brasil e já foi até flagrada rodando por aqui.

BFMS/Reprodução

As imagens do perfil BFMS revela que a Kia nem tem intenção de esconder nada. A placa verde indica a condição de veículo de teste.

Kia Motors/Divulgação

Com perfil arrojado e “bojudo” a Tasman é vendida em outros mercados em três versões. Tem 1.173 litros de capacidade de carga, 3.500kg de capacidade de tração com seu chassi de longarina tradicional ainda que tenha opções 4X2 mostrando também vocação urbana.

Kia Motors/Divulgação

Sabemos que a Kia tem intenção de vender a Tasman no Brasil e se isso ocorrer ela será feita pela Nordex no Uruguai, mesma empresa que monta o Bongo para a marca sul coreana na mesma fábrica. Nas medidas a Tasman tem 5,41m de comprimento, 1,93m de largura, 3,27m de entre eixos e 1,87m de altura.

Kia Motors/Divulgação

Na Coreia do Sul a Tasman tem opção de motor 2.5 turbo com bons 281cv e 43kgfm de torque a gasolina ou 2.2 turbodiesel tem 210cv, alinhado ao que as picapes médias oferecem por aqui. Segundo a Kia o 0-100km/h é feito em 10,4s, a velocidade máxima da Tasman é de 185km/h e o consumo é de bons 12,3km/l.

