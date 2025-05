Land Rover D7X-R encerra testes no deserto do Saara e está pronto para campeonatos de rali Novidade estará no Campeonato Mundial de Rally-Raid e no Dakar 2026 Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/05/2025 - 09h14 (Atualizado em 12/05/2025 - 09h23 ) twitter

Carro vai participar dos principais campeonatos de rali do mundo Land Rover/Divulgação

A Land Rover tem uma carta na manga para renovar seu portfólio de SUVs. Trata-se do D7X-R, um SUV de alto desempenho baseado no Defender com motor V8 biturbo que fez seu teste oficial no deserto do Saara.

O Land Rover D7X-R entrará na categoria Stock, que usa modelos de produção em competições, e vai participar tanto do Campeonato Mundial de Rally-Raid (W2RC) quanto do Rali Dakar 2026.

A Land Rover divulga que a novidade tem arquitetura leve de alumínio do Defender e motor V8 biturbo de 635cv com 76kgfm de torque.

A equipe Defender Rally também confirmou dois nomes para compor a formação inicial de pilotos, sendo Stéphane Peterhansel, piloto com 14 vitórias no Dakar, e Rokas Baciuška, campeão mundial na categoria T4 em 2022. Ambos participaram nos testes realizados no Marrocos e no desenvolvimento do novo veículo.

“Concluir nosso primeiro teste oficial com o protótipo do Land Rover Defender Dakar D7X-R é um marco enorme e dá início a uma intensa agenda de testes até o Dakar. A equipe está fazendo um trabalho fenomenal enquanto nos preparamos para a corrida off-road mais difícil do mundo, que acontece daqui a apenas oito meses”, disse James Barclay, diretor-geral da JLR Motorsport.

