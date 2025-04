Leapmotor B01: conheça o sedã que será o próximo lançamento da marca B01 usa arquitetura tecnológica e terá duas versões elétricas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 19/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 19/04/2025 - 15h00 ) twitter

Leapmotor B01 Ministério da Informação na China (MIIT)/ Reprodução

Nos próximos dias, a Leapmotor dará seus primeiros passos no Brasil e parte dessa estratégia vem de um alinhamento global. A Stellantis, dona de 51% da Leapmotor, irá acelerar a eletrificação a partir da parceria que irá resultar em sete produtos nos próximos anos. E nesta semana a Leapmotor registrou com imagens oficiais o desenho do sedã B01.

Leapmotor B01 Ministério da Informação na China (MIIT)/ Reprodução

O B01 é um sedã médio 100% elétrico produzido sobre a base Leap 3.5 do B10, SUV compacto recém lançado na China e que, em breve, deve ser produzido na Europa. O carro tem previsão de sistema autônomo e pode oferecer modo autônomo LiDAR.

Ministério da Informação na China (MIIT)/ Reprodução

Com visual futurista, o sedã chinês B01 tem medidas superlativas, sendo maior que um BYD King ou Seal, Toyota Corolla ou Honda Civic: mede 4.770 mm de comprimento, 1.880 mm de largura e 1.490 mm de altura, com entre-eixos de 2.735 mm.

Leapmotor B01 Ministério da Informação na China (MIIT)/ Reprodução

Segundo os dados do Ministério da Informação na China (MIIT), o Leapmotor B01 poderá ter um motor de 180cv (132kw) da “CRRC Times Electric Drive Technology” ou também uma versão de 218cv (160kw), fornecido pela “Jinhua Lingsheng Power Technology”, alimentado por baterias LFP (lítio ferro fosfato) da China Aviation Lithium Battery (CALB).

‌



Leapmotor B01 Ministério da Informação na China (MIIT)/ Reprodução

O sedã B01 deve entrar no mercado chinês em meados desse ano. No Brasil, a Leapmotor irá apresentar pela primeira vez seus veículos no Salão de Shangai e o R7-Autos Carros fará parte da cobertura do evento. No mercado nacional o primeiro veículo da Leapmotor será o C10, seguido pelo B10.

