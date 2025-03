Leapmotor recebe 15 mil pedidos do B10 em uma hora na China Marca estreia em abril no mercado nacional Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 11/03/2025 - 15h35 (Atualizado em 11/03/2025 - 15h35 ) twitter

Leapmotor/Reprodução

A Leapmotor iniciou as vendas do SUV B10 elétrico na China na e o resultado foi surpreendente: 15 mil pedidos em uma hora. Esse recorde mostra o forte interesse do público pela novidade ao lado do compacto T03 e do SUV C10.

Leapmotor/Reprodução

O B10 é um modelo compacto mas com dimensões que seriam semelhantes a um modelo médio no Brasil. São 4,52m de comprimento, 1,88m de largura e 1,65 m de altura e um entre-eixos de 2,73m. As versões de entrada de 180cv (132 kW) e uma segunda versão de 218cv (160 kW) que chega a velocidade máxima de 170 km/h.

O Leapmotor B10 tem duas opções de baterias: 56 kWh para uma autonomia de até 510 km no ciclo CLTC e 67 kWh para 600 km no ciclo CLTC.

‌



Início das operações no Brasil

‌



A Leapmotor vai começar suas operações na América do Sul pelo Brasil e pelo Chile. A princípio, a Leapmotor irá começar com 40 concessionários cuja lista será anunciada em abril. Grandes nomes como Grupo Sinal e Toriba fazem parte dessa lista.

Leapmotor/Reprodução

Até o momento, para o Brasil, o que se sabe é que a Lepmotor começa no país com dois produtos: o SUV C10 e o subcompacto T03. A princípio ambos serão elétricos, mas no caso do C10 há chance de lançamento da versão híbrida plugin.

‌



A Leapmotor está em fase de expansão na Ásia e Europa e o início na América do Sul representará uma nova fase para a empresa que tem 51% das ações nas mãos da Stellantis.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.