Marca de luxo da Chery divulga imagens de novo SUV Exlantix E05 terá sistemas inéditos de condução autônoma Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/07/2025 - 10h30 (Atualizado em 15/07/2025 - 10h30 )

Exlantix E05 Exlantix/Divulgação

A Exlantix é a divisão de luxo da Chery com produtos posicionado como mais tecnológico da gama. Tendo marcas como Jetour, iCar, Jaecoo, OMODA, Ebro entre outras, a Exlantix divulgou imagens do E05, mais novo integrante da linha Exeed Exlantix. O E05 adota um design externo mais arredondado e encorpado mas com assinatura própria e diferente da Chery. As imagens de prévia mostram uma assinatura luminosa horizontal na dianteira, faróis de LED afilados com luzes diurnas em três faixas e a marca “EXEED” em destaque. A produção em série começa já em setembro.

Exlantix E05 Exlantix/Divulgação

Na traseira, o SUV apresenta uma barra de luzes em toda a largura com efeitos segmentados aliás uma novidade que parece tendência na indústria.

O Exlantix E05 será o primeiro modelo a incorporar o sistema Horizon Super Driving (HSD), da Horizon Robotics, que usa processamento “chip Journey 6P”. O chip trabalha em 560 TOPS (trilhões de operações por segundo) e conta com 18 núcleos de CPU Arm Cortex-A78AE e quatro núcleos BPU Nash. Ele suporta entrada de câmera frontal de 18 megapixels e largura de banda de processamento de imagem de 5,3 Gpixel/s.

Exlantix E05 Exlantix/Divulgação

O novo E05 deve trazer sistemas inéditos de condução como trocas de faixa contínuas, frenagem e antecipação ao comportamento de pedestres, detecção de obstáculos e desvio em ruas estreitas ou vielas.

O E05 se junta à linha que atualmente inclui o Exlantix ES (com gana de preços de US$ 21,4 mil e US$ 42 mil) e o SUV Exlantix ET (US$ 24 a US$ 44 mil) mas ainda não teve os dados técnicos nem preços divulgados.

