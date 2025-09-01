Mercado brasileiro de automóveis cresce em agosto de 2025: BYD sobe e Fiat segue líder
Marca de eletrificados consolida liderança e Fiat abre espaço sobre segunda e terceira marca
O mercado automotivo brasileiro fechou agosto de 2025 acima das 200 mil unidades. Foram ao todo 208.414 unidades entre automóveis e picapes, consolidando um dos melhores meses do ano para o setor. Apesar do dado positivo ficou abaixo de julho que é um mês mais curto com 229 mil unidades comercializadas. Até mesmo nas importações, julho foi um destaque nos números de venda.
No topo do ranking, a Fiat manteve a liderança isolada, com 43.175 veículos vendidos, representando 20,7% de participação de mercado. Na segunda posição aparece a Volkswagen, com 39.216 unidades (18,8%), seguida pela General Motors (GM), com 21.959 unidades (10,5%).
Entre as marcas asiáticas, a Hyundai registrou 16.667 emplacamentos (8%) e a Toyota, 15.620 unidades (7,5%). Logo atrás, a BYD se destacou ao alcançar 9.775 veículos vendidos (4,7%), superando marcas tradicionais como Renault (9.278) e Jeep (9.029).
Outras fabricantes com desempenho relevante foram a Honda (7.472), Caoa Chery (6.749) e Nissan (6.038). No segmento premium, a BMW liderou com 1.575 unidades, enquanto Volvo (812), Mercedes-Benz (720) e Audi (363) aparecem em seguida.
Resumo do Top 10 de agosto de 2025
Posição Marca Unidades Participação (%)
1 Fiat 43.175 20,7%
2 Volkswagen 39.216 18,8%
3 GM 21.959 10,5%
4 Hyundai 16.667 8,0%
5 Toyota 15.620 7,5%
6 BYD 9.775 4,7%
7 Renault 9.278 4,5%
8 Jeep 9.029 4,3%
9 Honda 7.472 3,6%
10 Caoa Chery 6.749 3,2%
O desempenho da BYD, que subiu ao 6º lugar no ranking, reflete o fortalecimento da marca no país com modelos híbridos e elétricos. Já as três primeiras posições seguem com as fabricantes tradicionais, impulsionadas por linhas de produção robustas e portfólios diversificados. A BYD vem mantendo o posto de mais vendida entre as chinesas com 180 pontos de venda pelo país e acima de várias marcas tradicionais.
