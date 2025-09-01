Mercado brasileiro de automóveis cresce em agosto de 2025: BYD sobe e Fiat segue líder Marca de eletrificados consolida liderança e Fiat abre espaço sobre segunda e terceira marca Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 01/09/2025 - 09h06 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h08 ) twitter

O mercado automotivo brasileiro fechou agosto de 2025 acima das 200 mil unidades. Foram ao todo 208.414 unidades entre automóveis e picapes, consolidando um dos melhores meses do ano para o setor. Apesar do dado positivo ficou abaixo de julho que é um mês mais curto com 229 mil unidades comercializadas. Até mesmo nas importações, julho foi um destaque nos números de venda.

Fiat Cronos 2026 Marcos Camargo Jr 30.08.2025

No topo do ranking, a Fiat manteve a liderança isolada, com 43.175 veículos vendidos, representando 20,7% de participação de mercado. Na segunda posição aparece a Volkswagen, com 39.216 unidades (18,8%), seguida pela General Motors (GM), com 21.959 unidades (10,5%).

Picape Toro, agora renovada para a linha 2026 já está nas lojas Stellantis Clube/redes sociais reprodução

Entre as marcas asiáticas, a Hyundai registrou 16.667 emplacamentos (8%) e a Toyota, 15.620 unidades (7,5%). Logo atrás, a BYD se destacou ao alcançar 9.775 veículos vendidos (4,7%), superando marcas tradicionais como Renault (9.278) e Jeep (9.029).

Com expansão anunciada pela GM, vão a 79 o número de concessionárias aptas para comercializar o Bolt EV GM concessionária - divulgação

Outras fabricantes com desempenho relevante foram a Honda (7.472), Caoa Chery (6.749) e Nissan (6.038). No segmento premium, a BMW liderou com 1.575 unidades, enquanto Volvo (812), Mercedes-Benz (720) e Audi (363) aparecem em seguida.

‌



Concessionária BYD BYD/Divulgação

Resumo do Top 10 de agosto de 2025

‌



Posição Marca Unidades Participação (%)

1 Fiat 43.175 20,7%

‌



2 Volkswagen 39.216 18,8%

3 GM 21.959 10,5%

4 Hyundai 16.667 8,0%

5 Toyota 15.620 7,5%

6 BYD 9.775 4,7%

7 Renault 9.278 4,5%

8 Jeep 9.029 4,3%

9 Honda 7.472 3,6%

10 Caoa Chery 6.749 3,2%

O desempenho da BYD, que subiu ao 6º lugar no ranking, reflete o fortalecimento da marca no país com modelos híbridos e elétricos. Já as três primeiras posições seguem com as fabricantes tradicionais, impulsionadas por linhas de produção robustas e portfólios diversificados. A BYD vem mantendo o posto de mais vendida entre as chinesas com 180 pontos de venda pelo país e acima de várias marcas tradicionais.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.