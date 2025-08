Fiat lidera vendas em julho com três modelos entre os cinco mais vendidos Strada foi a segunda colocada no ranking geral: marca tem 21,9% de market share Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/08/2025 - 09h16 (Atualizado em 05/08/2025 - 09h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal N10

A Fiat fechou julho de 2025 na liderança do mercado nacional, com 50.608 veículos emplacados e 21,9% de participação. A marca vendeu 8.700 unidades a mais do que a segunda colocada no ranking mensal.

Fiat Mobi 2026 Fiat/Divulgação

Três modelos da Fiat ficaram entre os cinco mais vendidos do país: a Strada foi a segunda colocada, com 12.896 unidades; o Argo ficou em terceiro lugar, com 9.966 emplacamentos; e o Mobi ocupou a quinta posição, com 8.099 unidades vendidas.

A marca também liderou em quatro segmentos no mês. O Mobi foi o mais vendido entre os hatches subcompactos (A-hatch), com 54,3% de participação. A Strada dominou a categoria B-picape com 69,4% de market share, enquanto a Toro liderou entre as C-picapes, com 3.985 unidades e 43% de participação.

News Motor

Na categoria B-van, o Fiorino manteve a liderança com 1.800 emplacamentos e 67,2% de participação. Já entre os SUVs híbridos, a Fiat também liderou com 25,8% de market share, somando 4.690 unidades emplacadas de Pulse e Fastback com motorização híbrida.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.