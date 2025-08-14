Abeifa registra melhor mês de vendas em julho: BYD Song Plus lidera No acumulado de 2025, já são 71.202 unidades importadas e 598 produzidas no país Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/08/2025 - 09h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h00 ) twitter

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

A Abeifa (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores), que reúne dez marcas, registrou em julho seu melhor resultado do ano: 11.759 veículos vendidos, alta de 15,2% sobre junho. No acumulado de 2025, já são 71.202 unidades importadas e 598 produzidas no país.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

A liderança entre os modelos é da BYD com o SUV híbrido plug-in Song, que soma 20.658 unidades considerando as versões Song Pro e Song Plus com posicionamentos distintos. Em segundo lugar aparece o elétrico BYD Dolphin Mini, com 16.229 emplacamentos.

BYD Song Plus 2026 Marcos Camargo Jr 27.07.2025

Somando importados e produzidos no Brasil, a Abeifa acumula 71.800 unidades entre janeiro e julho, crescimento de 31,6% frente às 54.547 registradas no mesmo período de 2024. Os eletrificados representam a maior parte: 66.570 unidades, ou 47,8% do mercado interno total de 139.323 veículos eletrificados vendidos no país.

BYD Dolphin Mini BYD/Divulgação

Em julho, a participação da Abeifa no mercado geral foi de 5,1%, considerando automóveis de passeio e comerciais leves (229.948 unidades). No acumulado do ano, o marketshare é de 5,3% sobre um total de 1.361.275 unidades vendidas.

‌



Ranking de marcas com mais vendas em 2025 (acumulado)

‌



1. BYD – 57.416

2. Volvo – 5.202

‌



3. Porsche – 3.260

4. Kia – 2.321

5. Land Rover – 1.979

6. Suzuki – 967

7. JAC Motors – 616

8. Aston Martin – 15

9. Jaguar – 14

10. McLaren – 10

