Abeifa registra melhor mês de vendas em julho: BYD Song Plus lidera
No acumulado de 2025, já são 71.202 unidades importadas e 598 produzidas no país
A Abeifa (Associação Brasileira das Empresas Importadoras e Fabricantes de Veículos Automotores), que reúne dez marcas, registrou em julho seu melhor resultado do ano: 11.759 veículos vendidos, alta de 15,2% sobre junho. No acumulado de 2025, já são 71.202 unidades importadas e 598 produzidas no país.
A liderança entre os modelos é da BYD com o SUV híbrido plug-in Song, que soma 20.658 unidades considerando as versões Song Pro e Song Plus com posicionamentos distintos. Em segundo lugar aparece o elétrico BYD Dolphin Mini, com 16.229 emplacamentos.
Somando importados e produzidos no Brasil, a Abeifa acumula 71.800 unidades entre janeiro e julho, crescimento de 31,6% frente às 54.547 registradas no mesmo período de 2024. Os eletrificados representam a maior parte: 66.570 unidades, ou 47,8% do mercado interno total de 139.323 veículos eletrificados vendidos no país.
Em julho, a participação da Abeifa no mercado geral foi de 5,1%, considerando automóveis de passeio e comerciais leves (229.948 unidades). No acumulado do ano, o marketshare é de 5,3% sobre um total de 1.361.275 unidades vendidas.
Ranking de marcas com mais vendas em 2025 (acumulado)
1. BYD – 57.416
2. Volvo – 5.202
3. Porsche – 3.260
4. Kia – 2.321
5. Land Rover – 1.979
6. Suzuki – 967
7. JAC Motors – 616
8. Aston Martin – 15
9. Jaguar – 14
10. McLaren – 10
