Mercedes-Benz apresenta CLA Shooting Brake elétrico com até 354 cv Perua terá duas versões mesmo em meio a uma crise dos elétricos na marca alemã Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Mercedes-Benz revelou o novo CLA Shooting Brake, primeira perua elétrica da marca e segundo modelo da nova família de veículos desenvolvida sobre a plataforma modular MMA (Mercedes‑Benz Modular Architecture). O lançamento ocorreu na Europa, onde o modelo começa a ser comercializado nas próximas semanas. Em que pese a “crise” de vendas da Mercedes em escala global, a marca segue avançando com opções de modelos elétricos.

Mercedes CLA Shooting Break 2026: nova geração da perua com motor elétrico de até 354cv Mercedes Benz Divulgação

O CLA Shooting Brake traz mudanças dimensionais em relação à geração anterior: cresceu 35 mm no comprimento (4,72 m), 27 mm na altura (1,47 m) e 61 mm no entre-eixos (2,79 m). O porta-malas acomoda entre 455 e 1.290 litros, dependendo da configuração dos bancos, e ainda há um compartimento adicional de 101 litros sob o capô.

Mercedes CLA Shooting Break 2026: nova geração da perua com motor elétrico de até 354cv Mercedes Benz Divulgação

Com foco em eficiência aerodinâmica, o design exterior aposta em linhas mais suaves, além de incorporar uma barra de LED nas extremidades dianteira e traseira, grade iluminada e teto panorâmico com escurecimento eletrônico.

No interior, o modelo adota uma cabine tecnológica com console elevado e até três telas: painel digital de 10,25 polegadas para o condutor, central multimídia de 14 polegadas e uma terceira tela opcional para o passageiro dianteiro, também com 14 polegadas.

‌



Mercedes CLA Shooting Break 2026: nova geração da perua com motor elétrico de até 354cv Mercedes Benz Divulgação

A motorização 100% elétrica é baseada em arquitetura de 800 volts com transmissão de duas marchas no eixo traseiro. A versão CLA 250+ entrega 272 cv e 34,2 kgfm de torque, com aceleração de 0 a 100 km/h em 6,8 segundos. Já o CLA 350 4MATIC traz tração integral e potência de 354 cv, cumprindo o 0 a 100 km/h em 5 segundos.

Mercedes CLA Shooting Break 2026: nova geração da perua com motor elétrico de até 354cv Mercedes Benz Divulgação

Ambas as configurações utilizam baterias de 85 kWh com tecnologia de eletrodos de silício-óxido, que oferecem maior densidade energética. A recarga em corrente contínua pode chegar a 320 kW, permitindo recuperar até 310 km de autonomia em apenas 10 minutos, segundo dados da fabricante.

‌



A Mercedes-Benz confirmou que outras versões com diferentes capacidades de bateria serão lançadas no início de 2026, junto com uma variante híbrida equipada com motor a combustão, sistema MHEV de 48 volts e transmissão automatizada de dupla embreagem com oito marchas.

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.