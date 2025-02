Mini Aceman 2025: aceleramos o novo elétrico Hatch cresce no tamanho mas mantém a dirigibilidade do Mini elétrico Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 22/02/2025 - 20h00 (Atualizado em 22/02/2025 - 20h00 ) twitter

Depois da estreia do novo Mini Cooper elétrico e do Countryman na versão a combustão e também elétrica a BMW traz mais um modelo desta nova fase para o Brasil. O Mini Aceman chega para ocupar uma lacuna entre o Mini Cooper e o SUV compacto ficando próximo do tamanho do antigo Countryman.

Marcos Camargo Jr. 21.02.2025

O Mini Aceman é um hatch mais longo que o Mini Cooper com seus 4,07 metros de comprimento, 1,75m de largura e 1,50 m de altura. Tem o perfil compacto e a plataforma evoluída do Mini Cooper elétrico que foi desenvolvida na China e compartilhada com o Mini Cooper e com o GWM Ora 03.

Marcos Camargo Jr. 21.02.2025

O Aceman também traz a identidade visual mais limpa dos elétricos, os faróis em LED trapezoidais e a lanterna com identidade vertical que remete à bandeira do Reino Unido. As rodas são aro 18 e o porta malas tem 300 litros mas pode chegar a 1.005 litros com o banco traseiro rebatido.

‌



Interior limpo e “reciclado”

Por dentro o minimalismo continua e a Mini passa a usar um novo tipo de couro sintético com preenchimento de lã e mescla de plásticos. Muitos matérias usados são de origem reciclada como a trama grossa que recobre o painel e também os apoios de braço que até incomodam um pouco.

‌



Marcos Camargo Jr. 21.02.2025

O interior dispensa cromados ou galvanizados com uma pegada mais natural. Traz ainda a característica multimídia com tela OLED redonda com toda a conectividade e 9,5 polegadas com 24cm. Ali estão todas as informações já que não há um headup display.

‌



Duas versões e dois motores

O Mini Aceman segue as duas versões vendidas fora do país: E e SE. A primeira tem 184cv e 29kgfm de torque com 42,5kwh que rende 253km de autonomia no ciclo PBEV recarregavel em até 28 minutos em DC a 75kw e 4h15 em wallbox.

Marcos Camargo Jr. 21.02.2025

Já o SE tem 54kwh (um módulo extra) com at r gg é 370km de autonomia no PBEV com carga rápida em 31 minutos e o motor 218cv e 33kgfm de torque. O 0-100 da versão mais forte é de 7,1s e máxima de 180km/h.

Primeira volta

O Mini Aceman é um carro inédito mas o DNA “Go kart feeling” não se perdeu na novidade, diferente do Countryman que está mesmo mais para um BMW X1 do qual deriva.

Marcos Camargo Jr. 21.02.2025

Testamos a versão com 218cv que é a mais forte e que surpreende pela aceleração direta mas bem controlada com 33kgfm de torque. Mesmo no modo esportivo o carro não muda muito o padrão de aceleração mas sim de suspensão que fica mais direta e responsiva.

Marcos Camargo Jr. 21.02.2025

Já no modo econômico ou “Green” a resposta do acelerador é mais gradual porém a suspensão não acompanha o ajuste para o conforto por exemplo. Faz falta um head up display bem como um teto solar e o revestimento do teto claro destoa da proposta de um carro premium.

Mini/Divulgação

Mas ao volante o Aceman pode conquistar novos adeptos por não ser pequeno como o Mini e com autonomia razoável de 270km no Inmetro que na prática deve render algo como 320km na cidade. A versão de entrada rende menos mas é bem mais barata por R$ 254 mil ou R$ 309,8 mil.

