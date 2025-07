Mini lança JCW E e JCW Acement: esportivos e elétricos estão à venda no Brasil MINI JCW E e MINI JCW Aceman E têm 258 cv e 34,6 kgfm de torque Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 03/07/2025 - 13h00 (Atualizado em 03/07/2025 - 13h00 ) twitter

Mini lança JCW E e JCW Acement Mini/Divulgação

Depois de apresentar o MINI JCW e JCW Cabrio, com motor 2.0 turbo 231 cv de potência e 38,8 kgfm de torque, a marca do BMW Group já anunciou a estreia das respectivas variantes elétricoas: MINI JCW e JCW Aceman com motor elétrico com potência de 258 cv e 34,6 kgfm de torque.

Mini lança JCW E e JCW Acement Bernhard Filser/Mini/Divulgação

Para o MINI JCW E de 3 portas, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 5,8 segundos. Já para o MINI JCW Aceman E, são necessários 6,3 segundos para atingir de 0 a 100 km/h. Ambos são limitados a uma velocidade máxima de 195 km/h.

Mini lança JCW E e JCW Acement Bernhard Filser/Mini/Divulgação

As baterias de alta tensão tem capacidade de 54,2 kWh, permitindo que o JCW E tenha uma autonomia de 306 km e, para o JCW Aceman E são 312 km, de acordo com o ciclo do Inmetro. Mas indo além da potência, a BMW afirma que freios, suspensão e outros acertos nos motores elétricos são específicos e seguem a receita da John Cooper Works.

Mini lança JCW E e JCW Acement Bernhard Filser/Mini/Divulgação

No design há várias mudanças como o DRL em LED em barras horizontais, saias laterais pretas de apelo esportivo, acabamentos adicionais aerodinâmicos na altura da coluna C, spoiler traseiro, rodas exclusivas de 18 polegadas para o modelo hatch e 19 polegadas para o Aceman.

‌



Mini lança JCW E e JCW Acement Bernhard Filser/Mini/Divulgação

No interior, o destaque fica para o acabamento em tecido nas cores preto e vermelho, gráficos de luz que iluminam o teto panorâmico, bancos do motorista e passageiro dianteiro revestidos em couro com detalhes de costura em vermelho, display OLED e central multímida compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Mini lança JCW E e JCW Acement Bernhard Filser/Mini/Divulgação

Os novos MINI JCW E e MINI JCW Aceman E estão disponíveis no Brasil em 11 opções de cores cada com opção de teto na cor vermelho, preto ou multitone vermelho. Em relação ao revestimento interior, os modelos têm como opção única a tradicional combinação de cor preto com detalhes vermelhos.

‌



Preços de lançamento:

MINI John Cooper Works E – R$ 330.990

‌



MINI John Cooper Works Aceman E – R$ 345.990

