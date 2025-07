Na Europa, Renault cresceu acima do esperado no primeiro semestre de 2025 Na Europa, venda de elétricos já representa 16% do total mas participação em comerciais chega a 29% Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 24/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h00 ) twitter

O grupo Renault conseguiu crescer 1,3% nas vendas globais conforme o balanço divulgado pela empresa hoje. Apesar da queda nas vendas na ordem de 1% no mercado europeu, a Renault cresceu 5,4% impulsionada por veículos acessíveis da linha Dacia (o Sandero é o carro mais vendido em vários países do bloco), e também híbridos e elétricos.

Ao todo as marcas do grupo somaram 394.278 unidades comercializadas com destaque para a Alpine que emplacou 4.871 unidades. Em uma fase de recuperação, a Alpine tem feito sucesso com o A110 em diversas versões e o A290.

Dentro do segmento de eletrificados, as vendas cresceram 57% já com a experiência de modelos antigos e 100% elétricos. Elétricos como o Renault 4 e 5 já representam 16% das vendas. Países como a Argentina, Coreia do Sul e até mesmo Marrocos cresceram segundo o balanço.

Apesar da marca positiva, o grupo Renault viu as vendas de modelos comerciais caírem em meio a uma queda de braço com marcas chinesas que estão bem presentes na Europa com veículos sem emissões. As vendas do grupo caíram 29% na Europa. Os estoques da Renault estão em cerca de 530 mil unidades, abaixo do que a medição anterior de 560 mil unidades.

