Navio da BYD com 7.000 veículos sai da China rumo ao Brasil Navio Shenzen com 12 conveses parte da China para acelerar presença da BYD no mercado local Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 29/04/2025 - 08h00 (Atualizado em 29/04/2025 - 08h00 )

BYD/Divulgação

A BYD embarcou nessa semana mais um navio com 7.000 veículos híbridos e elétricos rumo ao Brasil. O navio Shenzen saiu do Porto de Jiangsu com destino ao nosso país.

BYD/Divulgação

O navio exclusivo da BYD tem medidas impressionantes; 219,9m de comprimento, 37,7m de largura e 12 conveses sendo capaz de levar até 9.200 automóveis.

BYD/Divulgação

Só entre janeiro e março a BYD já enviou ao Brasil 25.000 veículos. A BYD conta com os navios Explorer No.1, Changzhou e Hefei além dos novos Changsha e Xi’an, que estão iniciando as operações neste mês.

BYD/Divulgação

A BYD lidera as vendas de veículos eletrificados no país. O Song Plus lidera as vendas entre os híbridos plugin (PHEV) e também elétricos com o Dolphin Mini.

‌



