Navio da BYD entrega mais 5,5 mil veículos ao Brasil Com adiamento da produção, estoques serão repostos com produtos importados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 27/02/2025 - 21h30 (Atualizado em 27/02/2025 - 21h30 )

BYD/Divulgação

Nesta semana o navio “BYD Explorer Nº 1” chegou à costa brasileira trazendo 5,5 mil veículos. Com o adiamento da produção nacional previsto agora para o segundo semestre, a tendência é que o navio esteja mais frequentemente no país para o desembarque dos veículos eletrificados.

O navio saiu de Nigbo, na província chinesa de Zhejiang, trazendo a bordo 5.524 veículos elétricos e híbridos das famílias Dolphin, Song e Yuan. Ele atracou nesta quinta-feira (27/02) no Portocel, em Aracruz (ES). A BYD aproveitou a ocasião para mostrar o Bao 5, novo SUV com perfil off road e mostrar o estoque de peças de um centro de distribuição próximo ao porto.

BYD/Divulgação

“A chegada do BYD Explorer N° 1 ao Brasil pela segunda vez mostra nosso comprometimento em atender à crescente demanda por veículos eletrificados no país. Enquanto preparamos o início da produção em Camaçari, essa operação garante que mais consumidores tenham acesso aos nossos modelos com agilidade. Investir em uma frota de cargueiros própria faz parte da nossa estratégia para tornar a mobilidade sustentável mais acessível e reforçar a posição da BYD como líder na eletrificação automotiva nos mercados que opera”, comenta Alexandre Baldy, vice-presidente Sênior da BYD Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto.

70 mil unidades

Em 2024, a BYD alcançou um marco histórico ao registrar 76.811 emplacamentos no Brasil, representando 7 em cada 10 veículos elétricos vendidos e 1 em cada 4 híbridos. Esse desempenho colocou a marca entre as dez montadoras com mais vendas no país.

No cenário global, a BYD se tornou a terceira marca mais comercializada do mundo com cerca de 4,3 milhões de unidades vendidas, um aumento de 41% em comparação a 2023.

