Nio lança 2ª geração do SUV ES8 e diz "controlar custos" para reduzir preços SUV elétrico estreia com novidades e preços competitivos Autos Carros|Marcos Camargo Jr 23/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 23/08/2025 - 13h00 )

Nio ES8 Nio/Divulgação

Durante uma coletiva com a imprensa após o início da pré-venda da terceira geração do Nio ES8, o CEO da empresa William Li explicou como a marca conseguiu reduzir os custos e oferecer preços mais agressivos para o SUV elétrico topo de linha. A Nio é uma das empresas de maior destaque na China com apelo de luxo, tecnologia e conectividade e começou a vender carros elétricos em 2018. A nova geração do ES8 está até US$ 14 mil mais em conta (R$ 58 mil de redução) do que a anterior. “Colocamos o preço do ES8 no patamar que ele deveria estar”, afirmou Li. “Esse ajuste não é algo de curto prazo, mas um reflexo da capacidade da Nio de se adaptar.”

Nio ES8 Nio/Divulgação

Em um cenário tão competitivo com empresas como Li Auto, Tesla, Aito, Xpeng, DENZA e tantas outras a Nio se ajusta a um novo momento.

Queda expressiva nos preçosO ES8, primeiro modelo de produção em massa da Nio, lançado originalmente em 2018, entrou em pré-venda na sua terceira geração nesta semana com preço inicial de 416.800 yuans (cerca de US$ 58.050 ou R$ 324 mil em valores convertidos) para a versão com bateria de 100 kWh. Trata-se de uma redução de 25% em relação à segunda geração, que custava a partir de 518.000 yuans (cerca de US$ 72.140 ou R$ 468 mil).

Nio ES8 Nio/Divulgação

Para quem optar pelo sistema BaaS (Battery-as-a-Service), que oferece o carro sem a bateria, o preço parte de 308.800 yuans (cerca de US$ 43.000). Nesta modalidade o cliente pode adotar o sistema de troca da bateria oferecida em vários centros de assistência específicos na China.

Nio ES8 Nio/Divulgação

O lançamento oficial está previsto para o Nio Day, no fim de setembro, e fontes internas indicam que o valor final poderá ser ainda menor, com a versão BaaS custando menos de 300.000 yuans.

Nio ES8 Nio/Divulgação

Lançado em 2018 Nio ES8 tinha motor de 215 e 322cv mas hoje já tem versões com tração integral e 653 ou 697cv e 74kgfm de torque com bateria de até 100kw.

Estratégia de redução de custosSegundo Li, a queda de preços foi possível graças a uma série de medidas, incluindo: • Renegociação com fornecedores, reduzindo custos de componentes; • Diluição dos investimentos em P&D entre diferentes modelos, aproveitando tecnologias já desenvolvidas, como a plataforma de carregamento de 900 V, o motor traseiro e o chip proprietário Shenji NX9031 de 5 nm; • Ajustes nos materiais, com menor uso de alumínio na estrutura.

Nio ES8 Nio/Divulgação

O executivo destacou que o chip desenvolvido internamente ajudou a economizar significativamente, em comparação com a segunda geração do ES8, que utilizava o Nvidia Orin X. Reação dos clientes atuaisLi também comentou sobre o descontentamento de alguns proprietários da geração anterior, já que o novo ES8 ficou 101.800 yuans (cerca de US$ 14.100) mais barato.“A sobrevivência é o mais importante agora”, afirmou. “Essa estratégia pode desagradar alguns clientes no curto prazo, mas no longo prazo ajudará a Nio a se manter competitiva em um mercado extremamente disputado.”? Disse o executivo sem citar os concorrentes. Planos futuros: ES9 a caminhoO presidente da Nio, Qin Lihong, explicou que o Onvo L90 e o ES8 são produtos com propostas distintas: enquanto o L90 é voltado para famílias, o ES8 atende clientes que buscam mais luxo e sofisticação.

Nio ES8 Nio/Divulgação

Li também adiantou detalhes do próximo lançamento da marca, o Nio ES9, que será um SUV derivado do ET9. “O que posso revelar é que o porta-malas dianteiro do ES9 certamente não será tão grande quanto o do ES8”, brincou. O modelo será lançado no primeiro semestre de 2026.Embora a empresa não divulgue números de pré-venda, Qin confirmou que os pedidos iniciais do novo ES8 superaram os do Onvo L90. O modelo já está disponível para encomendas em 400 lojas da Nio na China e terá lançamento oficial no Nio Day, no final de setembro.

