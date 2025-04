Nissan Kicks Play fica mais caro e encosta nos R$ 150 mil Versão de entrada Active Plus segue vendida por R$ 117.990 mas as outras tiveram reajuste Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 09/04/2025 - 15h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 15h34 ) twitter

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

Dois anos depois de uma pré-estreia, o Nissan Kicks Play 2025 passou por um reajuste em quase todas as versões, chegando a R$ 148 mil. A única versão que não ficou mais cara foi a Active Plus que segue vendida por R$ 117.990. A Nissan, que vem preparando a apresentação da nova geração do Kicks, também mexe na opção de entrada do SUV compacto.

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

O Nissan Kicks Play Sense, antes anunciado por R$ 126.890, agora já custa R$ 129.690, um reajuste de R$ 2.800. A configuração topo de linha Advance Plus passa a ser negociada por R$ 148.090 e não mais por R$ 146.790, um aumento de R$ 1.300.

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

O Nissan Kicks Play vem com o tradicional motor 1,6 litro aspirado de 113 cv com 15,3 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis posições com câmbio CVT.

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

Neste ano, o Nissan Kicks teve 4.519 unidades emplacadas em março e 12.194 unidades vendidas nos três primeiros meses do ano, ficando atrás dos mais vendidos Volkswagen T-Cross, que teve mais de 18 mil unidades comercializadas neste ano, Hyundai Creta com mais de 14 mil unidades emplacadas nos três meses passados e do Chevrolet Tracker com 13.619 unidades licenciadas entre janeiro e março.

Novo Kicks - Nissan/Reprodução

É importante lembrar que o Kicks Play será mantido abaixo do novo Kicks, que terá um novo visual e uma nova mecânica e chega neste ano ao Brasil.

NOVO KICKS PLAY 2025: nova versão enquanto o Novo Kicks não vem!

