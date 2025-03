BYD registra SUV compacto com cara de Renegade no Brasil Fang Cheng Bao 3 deve ter nome de B3 no mercado brasileiro Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/03/2025 - 11h00 (Atualizado em 28/03/2025 - 11h10 ) twitter

BYD/Divulgação

A BYD registrou o SUV elétrico Fang Cheng Bao 3 no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - Inpi. O modelo é um SUV compacto com desenho parecido com o Jeep Renegade, vendido no Brasil desde 2015, e, também, com o GWM Tank 300, que será lançado ainda neste ano no país.

Além disso, a novidade deve utilizar o nome B3 no mercado brasileiro. Todavia, ainda não há informações de quando a marca chinesa irá lançar o crossover por aqui.

INPI/Reprodução

Visualmente, o BYD B3 tem faróis robustos, ampla grade frontal fechada com a logo da marca e rodas que podem ser de 18 ou 19 polegadas a depender da versão. A traseira tem amplas lanternas e o estepe no estilo Ford EcoSport.

Não há imagem do interior, mas ele deve seguir a tendência da marca, trazendo telas gigantes no painel de instrumentos e giratórias.

BYD/Divulgação

O B3 mede 4,61 metros de comprimento, 2,75 metros de entre-eixos, 1,88 metro de largura e 1,72 metro de altura, além de contar com rack de teto para pouso e decolagem de drones de até 1,92 metros da DJI.

O modelo deve ser equipado com dois motores elétricos, sendo o dianteiro de 148 cv e o traseiro de 268 cv. Todavia, não há divulgação dos dados da potência combinada.

Segundo a fabricante, o crossover pode fazer de zero a 100 km/h em apenas 4,9 segundos. A autonomia é de até 500 km, uma vez que vem equipado com bateria de íons de lítio de 78,7 kWh.

BYD/Divulgação

Vale dizer que Fang Cheng Bao é uma marca de SUVs aventureiros da BYD na China. Já no Brasil, os produtos dessa submarca da BYD devem chegar sob o guarda-chuva da Denza, assim como acontecerá com o crossover Bao 5.

