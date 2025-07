Nissan Sentra segue em testes pelo Brasil mas esconde novo design Unidade camuflada é registrada nas redes sociais e pode estrear motor híbrido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 05/07/2025 - 15h00 ) twitter

Nissan Sentra segue em testes pelo Brasil mas esconde novo design Placa Verde/Reprodução

O novo Nissan Sentra 2026 está em testes pelo Brasil. As imagens publicadas pelo perfil Placa Verde no Instagram mostram o carro totalmente coberto sob uma pesada camuflagem. Como se trata de uma novidade para vários mercados, ainda não podemos nem especular sobre o visual definitivo do Sentra.

Nissan Sentra segue em testes pelo Brasil mas esconde novo design Placa Verde/Reprodução

Em um teaser, a Nissan havia revelado detalhes como a dianteira iluminada e linhas arrojadas bem próximas do que tivemos no Leaf elétrico recentemente renovado. Mas ainda é cedo para dizer se esse projeto é uma nova geração ou um completo facelift.

Nissan Sentra segue em testes pelo Brasil mas esconde novo design Placa Verde/Reprodução

Na China, a Nissan começou a vender o Sylphy híbrido e tudo aponta para que essa solução seja adotada para vários países. Trata-se de um motor de 136cv e 31kgfm de torque usando sistema gerador “E-Power”.

Nissan Sentra segue em testes pelo Brasil mas esconde novo design Nissan/Divulgação

Ainda não há uma data para a estreia do sedã aqui ou em outros países.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.