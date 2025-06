Nissan Sentra 2026 tem visual revelado em patente e deve seguir estilo chinês Sedã médio deve adotar linhas similares ao modelo N7 vendido na China Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 17h00 ) twitter

Imagens de registro de patente revelaram o possível design do Nissan Sentra 2026. O sedã médio da marca japonesa adota linhas similares ao modelo N7 vendido na China, além de elementos visuais que remetem ao novo Leaf.

A previsão é que o novo Sentra seja lançado primeiro nos Estados Unidos, com chegada posterior ao Brasil, visto que o sedã já foi visto em testes no país, coberto por camuflagem. Ainda não há informações oficiais sobre a motorização, mas há expectativa de versões híbridas.

Pelas imagens, o modelo exibe faróis diurnos em formato de “L” invertido integrados ao conjunto óptico. A coluna traseira “C” tem inclinação acentuada, sugerindo perfil de cupê. Na parte de trás, as lanternas se estendem por toda a tampa do porta-malas. O interior não foi revelado, mas deve seguir o padrão do N7, com telas digitais no painel e no sistema multimídia.

Atualmente, o Sentra ocupa a terceira posição entre os sedãs médios mais vendidos no Brasil, com pouco mais de 1,9 mil unidades comercializadas. O modelo está atrás do BYD King, com mais de 5,4 mil unidades, e do Toyota Corolla, que ultrapassa as 15 mil vendas.

NOVO SENTRA: mudou mas NEM INCOMODA O TOYOTA COROLLA. VEJA O VÍDEO!

