Nissan vai mostrar novo Kicks ao presidente Lula Nova geração terá motor turbo 1.0 e novo visual Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 14/04/2025 - 21h39 (Atualizado em 14/04/2025 - 21h39 )

Nesta quinta-feira, dia 15 o presidente Lula irá visitar a fábrica da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro onde irá conhecer pessoalmente a nova geração do SUV Kicks. O evento já está na agenda oficial da Presidência da República.

Nova geração estreia ainda no primeiro semestre fabricada em Resende/RJ

A visita servirá para consolidar o plano de investimento de R$ 2,8 bilhões da Nissan no Brasil.

A nova geração feita na fábrica Fluminense usa plataforma CMF-B e terá motor 1.0 turbo de 125/130cv e 22kgfm de torque. É a mesma geração feita no México porém na América do Norte o Kicks usa motor 2.0 aspirado. A princípio o modelo nacional será 1.0 turbo mas não híbrido, o que deve ocorrer em um segundo momento.

O visual é mais robusto e atual com linhas horizontais e promessa de maior espaço interno com 4,37 metros de comprimento, 1,80 metro de largura e um entre-eixos de 2,66 metros.

Lula deve visitar a unidade nesta terça e ver o carro junto com a imprensa especializada. Mas o lançamento do novo Kicks deve ocorrer no final de maio ou início de junho. O atual Nissan Kicks será produzido por mais algum tempo com o “sobrenome” Play.

