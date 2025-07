Nova Fiat Titano é mais potente que as rivais Hilux, Ranger e S10? Picape da Fiat ganhou nova motorização e 20cv a mais além de melhor torque, mas isso é suficiente? Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

Fiat Titano 2026; confira as versões, equipamentos e preços da renovada picape Fiat/Divulgação

A renovação da Titano pela Fiat tem o claro objetivo de torná-la mais competitiva. Ao todo, a Titano vendeu cerca de 8.000 unidades em cerca de um ano de mercado, o que não fez nem “cócegas” nas rivais. Só neste ano a picape da Toyota lidera com mais de 23 mil unidades vendidas no Brasil, superando o modelo da Ford, com mais de 15 mil unidades emplacadas, e o da Chevrolet, com mais de 13 mil unidades contabilizadas.

Todavia, a Fiat, que entrou nesse segmento no ano passado com a Titano, quer uma fatia dessa categoria no andar de cima e por isso mudou motor, câmbio e suspensão, entre outros.

Fiat Titano 2026; confira as versões, equipamentos e preços da renovada picape PEDRO BRITO/Fiat/Divulgação

Mas mudar foi o suficiente? Ela tem números melhores quando comparamos com as rivais? Vamos a uma análise:

Toyota Hilux

líder pela qualidade, mas não pelos números. A Toyota Hilux vem equipada com o conhecido motor 2,8 litros turbodiesel de 204 cv e 50,9 kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis marchas e tração 4x4. É um motor elogiado pela confiança, uma vez que a Hilux tem até 10 anos de garantia. Mas em números, fica equivalente ao da Titano, ainda que tenha torque mais alto. A aceleração de 0-100km/h é feita em 11s e a relação peso potência é de 11,8kg/cv.

Chevrolet S10

Foi recalibrado, mas não supera Ranger. A Chevrolet S10 ganhou novo visual no ano passado e, também, submeteu o motor Duramax 2.8 litros a uma recalibração, agora com 207 cv e 52 kgfm de torque. A transmissão deixou de ser de seis posições e passou a ter oito marchas e nas versões manuais o câmbio tem seis velocidades. Tem números similares aos da Titano, mas o torque é bem melhor. A aceleração de 0-100km/h surpreende com 9,4s e relação peso potência de 10,15kg/cv.

Chevrolet/Divulgação

Ford Ranger

A mais potente, só nas versões mais caras. A Ford Ranger tem o elogiado motor 3.0 V6 turbodiesel de 250 cv e 61 kgfm de torque combinado com câmbio automático de dez marchas. Todavia, se o cliente optar pelas versões de entrada a picape, que é fabricada na Argentina, é a menos potente, pois tem motor 2.0 litros turbodiesel de até 170 cv com 41 kgfm de torque. Ao considerar modelos mais equipados a Ford leva clara vantagem diante das concorrentes com em média 50cv a mais e 15kgfm adicionais. Faz 0-100km/h em 9,4s e a relação peso potência é 9,2kg/cv.

Fiat Titano

Melhor nos números, mas alinhada às concorrentes. A nova Fiat Titano trocou o motor 2.2 blue HDi pelo 2.2 Multijet turbodiesel, que entrega 200 cv e 45 kgfm de torque (na versão manual 40 kgfm), o que representa um ganho de 11% na potência em relação a anterior e 13% no torque. Isso também acontece com o torque entre 1.500 e 2.500 rpm, segundo a montadora. O peso potência passa a ser de 10,7 kg/cv, com aceleração de zero a 100km/h é feita em 9,9s.

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

