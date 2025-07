Nova Fiat Titano 2026: mudança rápida e necessária Picape “acerta as contas” com consumidor ao trocar motor, câmbio e suspensão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 14h04 ) twitter

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

A Fiat Titano foi lançada no país em março do ano passado e após esse curto período já recebeu mudanças significativas. A picape que era produzida no Uruguai agora passa a ser feita em Córdoba, Argentina, e recebe muitas novidades nas suas três versões da linha 2026: Endurance, Volcano e Ranch com preços a partir de R$ 233,9 mil.

Como um relançamento, a Titano troca de motor e câmbio, ganha nova direção elétrica, mais conectividade e pequenas alterações visuais que fizeram a diferença para torná-la mais competitiva. Os preços também subiram até R$ 26 mil. O R7-Autos Carros ja testou a novidade que briga em pé de igualdade com modelos como Toyota Hilux, líder em vendas, Ford Ranger, Chevrolet S10, Mitsubishi L200, Nissan Frontier, Volkswagen Amarok e JAC Hunter.

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

Por que mudar?

Ao longo de um ano a Titano vendeu pouco mais de 8.000 unidades o que não é pouco mas havia potencial para muito mais. Derivada de um projeto da Changan chinesa a picape derivou para a linha Peugeot (Landtrek) quando a marca foi absorvida pela Stellantis. Mas a Titano ainda tinha muito o que melhorar.

‌



Nova Fiat Titano 2026 Marcos Camargo Jr. 04.07.2025

E agora ela melhorou de fato. Troca o motor 2.2 blue HDi de 180cv pelo 2.2 de 200cv com 45kgfm, fica mais equipada ganhando até mesmo pacote Adas sendo que visualmente ela mudou muito pouco.

Nova Fiat Titano 2026 Marcos Camargo Jr. 04.07.2025

A engenharia da Stellantis disse ter feito testes trabalhou rápido para transferir a produção para a Argentina e agora quer buscar novos clientes para fazer a Titano decolar. O que mudou na Titano 2026?A Titano troca o motor 2.2 blue HDi pelo 2.2 Multijet turbodiesel já presente na Toro e Rampage, Commander e Scudo com 200cv e 45kgfm de torque (na versão manual 40kgfm), um ganho de 11% na potência em relação a anterior e 13% no torque. E esse ganho de torque ocorre logo entre 1.500 e 2.500rpm segundo a Fiat. A relação peso potência passa a 10,7kg/cv, com aceleração de 0-100km em 9,9s (antes era 12,4s). A tração é do tipo 4x4 com passagem da traseira para integral de forma automática.

‌



Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

O ganho em consumo da Fiat Titano 2026 chega a até 17% no ciclo rodoviário e chega a 10,8km/l. Na cidade são 9,9km/l (melhora de 16%). Tecnicamente a Titano também ganha nova suspensão dianteira, direção elétrica, freio a disco nas quatro rodas com sistema de acionamento eletrônico, motor já detalhado e sistema de exaustão para atender o Proconve PL8. “Foram mais de 2 milhões de quilômetros percorridos e 500 mil horas de desenvolvimento para aprimorar o projeto KP1 (código da Titano) em mais de 800 testes para chegarmos a essa fórmula”, disse Paulo Bruno, diretor do Tech Center da Stellantis.

Nova Fiat Titano 2026 Marcos Camargo Jr. 04.07.2025

As dimensões da Titano 2026 não mudam: 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura (com espelhos), 1.897 mm de altura (com barras longitudinais) e 3.180 mm de distância entre eixos. A distância do solo é de 235 mm e ângulos de entrada e saída de 29° e 27°, respectivamente.

‌



Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

Mesmo visual A Titano 2026 recebe apenas um novo skid plate na porção inferior do para-choque dianteiro para abrigar o sensor do radar que compõe o pacote ADAS mantendo o perfil visual e de estilo do lançamento.

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

Na traseira, o sensor de estacionamento abrigado no pára-choque tem pintura próxima do tom da carroceria. Novos itens de segurança A Fiat Titano 2026 ganha um pacote ADAS que a nivela com outras picapes do segmento. Além do controle de Cruzeiro adaptativo com “stop and Go”, também traz itens como alerta e frenagem automáticos, alerta de ponto cego e câmera 360°.

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

O que não mudou Mantendo o visual o perfil de acabamento interno também é o mesmo. A Titano ainda traz detalhes de estilo da Peugeot Landtrek com botões e saídas de ar mais largas e embora a multimídia tenha o mesmo perfil toda a interface e processamento são outros.

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

No primeiro contato notamos que a tampa da caçamba ainda tem abertura “seca” sem amortecedores, não há teto solar e a instrumentação digital é pequena no painel o que pode dificultar a visão do motorista com óculos ou lentes desatualizadas. Três versões da Titano 2026São apenas três versões e uma gama enxuta e fácil de entender com o mesmo motor 2.2 de 200cv.

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

A Endurance é básica com transmissão manual (nesta versão a Titano tem 40kgfm de torque), rodas de aço aro 17, assoalho em vinil, para choques em plástico preto, retrovisor elétrico, protetor de caçamba, freio de estacionamento por alavanca, rádio bluetooth e freio a disco nas rodas traseiras por R$ 233,9 mil.

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

A Volcano acrescenta rodas de liga leve com acabamento diamantado aro 17, transmissão automática de oito marchas e 45kgfm de torque, novo sistema de tração com opção AWD (tração integral permanente), freio de estacionamento eletrônico por botão, painel digital de 4,2”, novos modos de condução, nova central multimídia de 10 polegadas com Apple Car Play e Android Auto sem fio e ainda câmera 180 off road para visualizar obstáculos, câmera e sensor de estacionamento traseiro, faróis de neblina, banco em couro e revestimento em carpete. Essa versão custa R$ 263,9 mil.

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

A Ranch que é a topo de linha traz pacote ADAS completo, navegação off road com GPS “off road Pages”, câmera 360°, sensor de chuva e crepuscular, sensor de monitoramento dos pneus, sensor dianteiro, rodas de liga leve aro 18, 4 falantes e dois tweeters, faróis, lanternas e DRL em LED por R$ 285,9 mil.

Revisões, garantia e preços

A Fiat lançou a Titano em 2024 com a cesta de peças mais barata do segmento e a estratégia comercial segue a mesma. As 3 primeiras revisões custam R$ 4.405, que é o mais barato do segmento (a Ford Ranger é a mais cara por R$ 6.689). Há novas cores vermelha, cinza e branco (Alasca que soma a Banchisa).

Nova Fiat Titano 2026 Fiat/Divulgação

Os preços subiram bastante. Quando questionamos sobre a troca tão rápida de motor e suspensão na Titano 2026, a Stellantis disse que manterá o pós venda para quem comprou a versão anterior (que teve cerca de 10.000 unidades emplacadas), que já estava no cronograma a mudança a partir de um plano de investimentos aprovado em Córdoba, e por uma questão estratégica unificou o motor turbodiesel usado em vários veículos do grupo Stellantis. Mais de 40 acessórios como capota elétrica, alarme, estribo elétrico, caixa de caçamba, extensor de caçamba, carregador sem fio entre outros.

