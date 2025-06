Novo Fiat Pulse Abarth 2026 é flagrado e está próximo da estreia Compacto terá novo visual dianteiro e novas rodas mantendo motor turbo Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 04/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h00 ) twitter

Placa Verde/Reprodução

Depois da divulgação da linha 2026 do Fiat Argo, a Stellantis deve fazer mais barulho em torno da variante esportiva Abarth. Com novo visual, o Pulse Abarth deve estrear várias novidades além do motor 1.3 turbo T270 de 185cv e 27kgfm de torque. Este flagra foi publicado pelo perfil Placa Verde do Instagram, especializado nesse tipo de imagem no meio automotivo.

Placa Verde/Reprodução

O carro foi flagrado em Juiz de Fora, Minas Gerais, com visual ainda todo camuflado. O Pulse Abarth 2026 deve ganhar o mesmo visual do Fastback que ainda não estreou mas terá pára-choques mais alinhados ao novo perfil dos carros da Fiat que prepara a estreia do Fastback.

Fiat revela visual definitivo do Pulse Abarth Fiat/Divulgação

Além da nova frente, o Pulse Abarth 2026 deve receber novas rodas que estão camufladas. Com os emblemas Abarth, ainda não estão claros os detalhes internos mas o carro do escorpião deve receber novidades em breve.

No Pulse Abarth, logotipos da Fiat não aparecem para dar lugar ao Escorpião da divisão esportiva

Há expectativa de que o Pulse Abarth também tenha opção de teto de vidro panorâmico tal qual a nova linha 2026 com estreia ainda no meio do ano.

