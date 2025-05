Novo Kicks terá um item esperado por muitos clientes SUV irá oferecer teto solar panorâmico ao menos nas versões mais equipadas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 16h00 ) twitter

Nissan Kicks em produção na cidade de Resende/RJ

A Nissan já trabalha com afinco no lançamento do Kicks de nova geração. Nas redes sociais a marca revelou novas imagens do SUV compacto que já é produzido em Resende/RJ e um detalhe chamou a atenção nas redes sociais oficiais da marca: o teto solar.

O novo Kicks deve ser lançado em junho após uma longa espera e uma reorganização de portfólio para a marca Nissan. A nova geração é feita no México e também em Resende e fará a Nissan acirrar a disputa dentro de um amplo segmento.

O novo Kicks terá ao menos opção de teto solar panorâmico e novidades como motor 1.0 turbo fornecido pela Horse e deve ter em torno de 125cv e 22kgfm de torque.

Nova geração estreia ainda no primeiro semestre fabricada em Resende/RJ

Atualmente, o motor oferece até 125 cavalos com etanol e 22,4 kgfm de torque. Porém, essa configuração pode ser ajustada para melhor desempenho. Enquanto a Renault usa câmbio de dupla embreagem, a Nissan deve manter a tradição e apostar na transmissão do tipo CVT, mas isso ainda não foi confirmado.

Agora a nova geração é maior com mede 4,37m de comprimento e 1,80m de largura, altura de 1,63m e entre eixos de 2,66m. Por enquanto a Nissan não trouxe dados oficiais da nova geração para o mercado.

