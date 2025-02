Novo Touran L tem fotos vazadas na China Minivan terá motores a combustão e híbridos que devem ser revelados nos próximos dias Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 21/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 21/01/2025 - 11h32 ) twitter

Autohome.cn/Reprodução

A nova geração do Volkswagen Touran L teve fotos vazadas em vários sites chineses. A nova geração da minivan mais vendida da Europa parece seguir o estilo de outros modelos atuais. Não se sabem detalhes sobre a motorização mas a apresentação das novas versões deve ocorrer nos próximos dias.

O site Autohome.cn divulgou imagens do Touran L onde se nota linhas bem mais retilíneas que as atuais que na China remetem a 2015 quando ela estreou.

Autohome.cn/Reprodução

O Touran L será feito pela joint-venture Saic Volkswagen com o novo estilo de faróis maiores e integrados à grade com uma faixa de LED. Nas dimensões o Touran 2025 deve manter as mesmas medidas.

Autohome.cn/Reprodução

Na China é provável que o Touran L tenha sistemas híbridos porém também deverá manter a oferta de motores a combustão: 1.5 TSI de 160cv com e sem sistema elétrico, 2.0 TSI dom tração integral também deve ser uma opção, bem como o motor 1.5 diesel. Mais detalhes serão divulgados nos próximos dias.

