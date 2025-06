O frio chegou e o carro não pega? Veja qual pode ser o problema Combustível, bateria e sistema de ignição podem ser as principais causas Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/06/2025 - 11h30 (Atualizado em 13/06/2025 - 11h48 ) twitter

O frio chegou e o carro não pega? Veja qual pode ser o problema Freepik/Reprodução

Com a chegada do inverno muitos carros apresentam problemas de partida ou falha na parte elétrica. Isso ocorre porque com a temperatura mais baixa a ignição do carro precisa de mais energia e se a manutenção não estiver em dia os problemas podem acontecer.

Se com a chegada do inverno você notou “partida pesada” ou falhas na aceleração entenda o que pode estar por trás desse fenômeno.

Em carros flex: gasolina

Se o veículo for flex ou ainda se for apenas a álcool (hoje etanol), vale a pena colocar um pouco de gasolina. Ela ajuda a lubrificar o sistema, tem maior poder calorífico e evapora menos rapidamente que o etanol. Vale a pena olhar o tanquinho de partida a frio e também abastecer com mais gasolina. Isso vai facilitar a partida.

O frio chegou e o carro não pega? Veja qual pode ser o problema Freepik/Reprodução

Verifique a bateria

A bateria é fundamental em dias frios. Como a combustão leva mais tempo para acontecer no motor a demanda de energia é maior. Verifique as condições da bateria e também o nível de carga em uma oficina ou autoelétrico.

O frio chegou e o carro não pega? Veja qual pode ser o problema Freepik/Reprodução

O carro continua falhando?

Então é hora de verificar o motor de partida, alternador e também o sistema de injeção eletrônica em um mecânico de confiança. No caso do sistema de ignição itens como cabo de vela, vela e bobinas devem ser verificados.

O frio chegou e o carro não pega? Veja qual pode ser o problema Freepik/Reprodução

Dicas para sair logo cedo no frio

É importante dar a partida e não sair acelerando o carro de uma só vez. Deixe a aceleração se estabilizar e saia devagar até que a temperatura do motor atinja o nível adequado. Alguns carros têm um símbolo azul no painel indicando que está frio, sinal que depois se apaga em questão de um ou dois minutos.

