Peugeot 2008 vai mal em teste de colisão; veja nota Modelo alcançou apenas 42% de proteção para ocupantes adultos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 05/06/2025 - 17h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LatinNCAP/Reprodução

No teste de colisão feito pelo Latin NCAP, o Peugeot 2008 não teve uma boa avaliação, visto que alcançou somente 42% de proteção para ocupantes adultos, 59% para crianças, 56% em assistência à segurança e 54% para pedestres. Com isso, o SUV da Stellantis, que é fabricado na Argentina, recebeu apenas uma estrela de um total de cinco.

De acordo com o teste de impacto frontal, o Peugeot 2008 teve uma boa proteção para cabeça e pescoço de motorista e passageiro, só que deixou a desejar na proteção do toráx do condutor, sendo classificado pela entidade como fraco. Já o joelho esquerdo do passageiro foi qualificado como proteção marginal, assim como a estrutura do habitáculo foi pontuada como instável.

LatinNCAP/Reprodução

Em relação ao impacot lateral, o SUV teve um desempenho melhor, uma vez que teve uma boa proteção para cabeça e tórax, além de abdômen e pelve. Todavia, o Latin NCAP não realizou o teste contra o poste, já que o SUV não vem equipado com airbags laterais de cabeça, assim como o sistema whiplash de proteção do pescoço em colisões traseiras não recebeu uma avaliação positiva.

‌



LatinNCAP/Reprodução

A proteção oferecida ao tórax da criança de um ano e meio foi considerada insatisfatória, enquanto a proteção à cabeça e ao peito da criança de três anos poderia ter apresentado melhor desempenho. No que se refere à proteção para pedestres, os resultados foram, em geral, positivos, embora tenha sido identificado alto risco de lesões nas áreas próximas ao para-brisa e aos pilares A. As regiões superiores e inferiores das pernas apresentaram proteção que variou de adequada a boa.

‌



O veículo não atingiu a pontuação mínima exigida em segurança passiva na proteção do ocupante adulto para poder pontuar no critério ADAS, assim como não cumpriu os índices mínimos de disponibilidade dos sistemas. Os airbags laterais de cortina e o interruptor para desativar o airbag do passageiro — essencial para proteger crianças posicionadas de costas — estão disponíveis apenas nas versões de maior valor.

LatinNCAP/Reprodução

De acordo com o Latin NCAP, os fabricantes têm a possibilidade, dentro dos protocolos atuais, de solicitar a avaliação de itens de segurança opcionais para que a entidade possa comentar sobre esses recursos e seu desempenho. No entanto, a Peugeot não fez esse pedido.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.