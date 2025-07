Peugeot convoca recall dos modelos 208 e 2008 por risco de incêndio Compactos devem voltar às concessionárias para conserto na fixação da bomba de combustível Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 28/07/2025 - 10h00 (Atualizado em 28/07/2025 - 10h00 ) twitter

A Peugeot anunciou um recall envolvendo os modelos 208 e 2008, ambos nas versões 2024 e 2025. De acordo com a fabricante, foi detectada uma falha na fixação da bomba de alta pressão, o que pode ocasionar vazamentos de combustível ou óleo na região do motor. Em contato com componentes superaquecidos, esses vazamentos podem provocar incêndios, com risco de acidentes, ferimentos e danos materiais.

O chamado preventivo abrange unidades produzidas entre 2024 e 2025, identificadas por intervalos específicos de chassis (não sequenciais). Os modelos envolvidos são:

• Peugeot 208 (2024 e 2025): finais de chassi entre SG513775 e SG571599

• Peugeot 2008 (2024 e 2025): finais de chassi entre SG502437 e SG569379

A marca orienta que os proprietários agendem o reparo o quanto antes junto a uma concessionária autorizada. Os atendimentos começaram no dia 21 de julho de 2025. O reparo leva cerca de duas horas e é realizado gratuitamente, sem custo para o consumidor.

Mais informações estão disponíveis no site oficial www.peugeot.com.br ou pelo telefone 0800 703 24 24, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

