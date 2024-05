Picape híbrida Shark da BYD tem primeiras imagens reveladas Novidade é lançada globalmente no México e chega ao país até o final do ano

A BYD divulgou no site mexicano da montadora as primeiras fotos e mais informações sobre a picape híbrida Shark. Trata-se do primeiro veículo deste segmento com motorização híbrida e sistema DMO com tração 4X4.

BYD Shark Divulgação Picape híbrida da BYD em lançamento global no México

A publicação pegou os executivos de surpresa uma vez que as imagens seriam reveladas apenas dentro de algumas horas durante o anúncio global da BYD Shark. As imagens revelam as formas ainda renderizadas da picape que é construída sobre chassi e carroceria. A divulgação ocorre horas após o anúncio de que a BYD irá construir uma fábrica no México e pretende produzir lá veículos como a Shark.

BYD Shark Divulgação Picape híbrida da BYD em lançamento global no México

A BYD destaca o entre-eixos da Shark com 3,26m de comprimento além dos 5,45m de comprimento e 1,97m de largura com 1,92m de altura. A caçamba tem 835 kg ou 1.450 litros seguindo a ficha técnica do produto na China.

BYD Shark Divulgação Picape híbrida da BYD em lançamento global no México

Por dentro ela tem arquitetura própria diferente dos outros carros da BYD de orientação mais fluída. Traz painel de 10.25 polegadas e multimídia de 12,8 polegadas.

BYD Shark BYD interior da picape Shark





A motorização da BYD Shark usa um sistema híbrido inédito. Trata-se de um motor gerador 1,5 litros turbo combinado com motor elétrico EHS com 430cv e tração integral permanente com respostas e “distribuição de torque entre as rodas dianteiras e traseiras em intervalos de milissegundos”. A aceleração de zero a 100km/h é feita em 5,7s.

BYD Shark Divulgação Picape híbrida da BYD em lançamento global no México

A BYD fala em uma autonomia de 840cv pelo ciclo norteamericano NEDC e alcance de 100km no modo puramente elétrico. Falando em baterias, a Shark usa sistema de suspensão independente e uma arquitetura de tecnologia que a marca chama de “super híbrida DM” integrando a bateria Blade a um chassi de alta resistência com tecnologia CTC (Cell to chassi ou célula para o chassi) que melhora a rigidez em 22%.

BYD Shark Divulgação Picape híbrida da BYD em lançamento global no México

A BYD Shark chegará primeiro ao mercado mexicano enquanto sua estreia no Brasil é esperada para o último trimestre do ano. O R7-Autos Carros acompanha o lançamento da picape no México marcado para as 13h30 do horário de Brasília.

