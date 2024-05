Presidente da BYD confirma fábrica no México

Alto contraste

Durante o início do lançamento da picape híbrida Shark realizado nesta semana na Cidade do México, a CEO para as Américas da BYD, Stella Li, confirmou que a gigante chinesa irá construir uma fábrica no México.

No início deste ano, executivos da BYD afirmaram que a empresa estava procurando um local para construir uma fábrica que ficasse a até 200 quilômetros da capital. A disputa política interna já começou e governadores de dois estados já anunciaram a fábrica porém o local ainda não está definido segundo executivos.

Stella Li disse durante o jantar de abertura do evento que a fábrica já está definida onde serão feitos veículos para a América Latina. Stella Li e outros executivos da BYD tem dito que o mercado dos Estados Unidos não interessam à marca. Mas na verdade há um componente político: os carros chineses sofrem pressão dos EUA para que tenham impostos extras evitando a concorrência com os modelos locais.

Híbridos para a América Latina: Stella Li admitiu que “nem sempre os carros elétricos serão a solução porque nem sempre há estrutura pronta de carregamento. Então temos os modelos híbridos para atender esse mercado”, reforçou.

A executiva também citou a construção da fábrica em Camaçari, na Bahia, cuja inauguração deve ocorrer no início de 2025.





