Planos de revisão pré paga da Ford aumenta base de clientes da marca Ford/Divulgação

A Ford lançou o sistema de proteção “Ford Protect”, com revisões pré-pagas na aquisição do veículo, e já comemora os resultados. Em 2024, o volume de contratos mais que triplicou em comparação ao ano anterior e chegou a 10% dos veículos vendidos pela marca. Neste ano, o número de adesões já está maior, com 15%.

O Ford Protect Basic 1 oferece um pacote de três revisões pré-adquiridas e um ano adicional da assistência 24 horas Ford Assistance. A opção chamada Ford Protect Plus, inclui cinco revisões e dois anos adicionais de assistência 24 horas.

Ford Ranger Ford/Divulgação

Para a Ranger 3.0 V6 2026, por exemplo, o Ford Protect Plus com cinco revisões (a cada 16.000 km ou 12 meses) e mais dois anos de Ford Assistance, sai por R$ 12.720, um desconto de 4% sobre o preço atual das revisões, sem considerar a inflação no período.

Já o Ford Protect Garantia Estendida é disponível para veículos que ainda estão dentro do período de garantia original. Ele permite ampliar a cobertura original de fábrica por até dois anos para a F-150 2024, Ranger e Transit, ou em até três anos para a F-150 2023, Maverick, Territory, Bronco Sport e Mustang. No caso da Ranger, por exemplo, é possível elevar a garantia para até sete anos, ou 200.000 km, por R$ 13.490.

Para a Ford Pro, divisão de veículos comerciais da marca, o Ford Protect oferece também um plano especial de manutenção para a Transit, que, além das revisões programadas, inclui a substituição ilimitada de peças de desgaste, chamado Manutenção Premium.

Ford/Divulgação

Outra opção é o plano Ford Protect N3XT, com pacotes de três próximas revisões, disponível para veículos atuais e modelos que não integram mais a linha de produtos da marca, mesmo que as anteriores não tenham sido feitas na Rede Ford.

Todos os planos Ford Protect podem ser adquiridos nas concessionárias Ford e, para mais informações, basta clicar neste link.

FORD MAVERICK HÍBRIDA FAZ 20 km/l: entenda o motivo. VEJA O VÍDEO!

