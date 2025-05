Porsche 911 GTS T-Hybrid: aceleramos o primeiro híbrido da história Híbrido inédito tem “turbo elétrico” e desempenho bem superior à antiga versão Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/05/2025 - 02h00 ) twitter

Porsche/Divulgação

Algumas tradições são difíceis de se quebrar. Em se tratando da longevidade do Porsche todos os passos à frente são bem calculados. E junto com a linha do novo 911, a Porsche lançou o inédito GTS T-Hybrid. É uma versão mais potente com um conjunto híbrido que soma 541cv e o R7-Autos Carros acelerou a novidade em uma pista de corrida.

Porsche/Divulgação

No 911 GTS T-Hybrid há novidades estéticas como as aletas móveis na dianteiras e difusores adaptativos além do spoiler traseiro adaptativo com o mesmo peso de 1.595kg.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Por dentro ele repete as novidades do 992.II com painel digital de 12 polegadas, botão de partida à esquerda e multimídia com espelhamento sem fio acompanhada de botões físicos.

‌



Motor híbrido diferente do tradicional

O Porsche Carrera mantém o Boxer 3,0 litros mas o 911 GTS T-Hybrid adota outro propulsor com o mesmo conceito. Trata-se do 3,6 litros com 1 turbina “elétrica” e não duas mecânicas.

‌



Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Ao lado do motor a turbina elétrica tem 20kw de potência adicionais e 11kw de recuperação de energia. Ele funciona com gases de escape recuperando energia especialmente nas acelerações. “Esse motor ajuda a controlar a pressão da turbina e gerar energia e temos ainda um segundo motor elétrico dentro do câmbio PDK que manda mais de 54cv e 30kgfm de torque. Esse sistema conta com bateria que adiciona 1,9kw e alta potência” explica Leandro Rodrigues Sabes, gerente de comunicação da Porsche.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

No desempenho o GTS tem 541cv e 61kgfm de torque, ganho substancial de força em relação ao GTs anterior de 480cv. Agora o GTS chega a 312km/h e o 0-100km/h é feito em 3s.

‌



Teste prático

Um novo conceito requer um teste à altura e a convite da Porsche Brasil testamos o GTS T-Hybrid no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. E após repetir as voltas com o Porsche 911 carreira convencional com 394cv ou ainda Carrera “T”’com eixo traseiro direcional, foi a vez de entrar no 911 GTS T-Hybrid.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Ao acionar o carro, silêncio que é rompido pelo acelerador e o escapamento aberto do GTS sem o sinal tradicional do motor de partida. A aceleração instantânea é um convite a testar a vetorização de torque e um controle máximo nas curvas. Com os modos esportivos a direção acompanhar uma conduta mais esportiva e dinâmica sem perder a graça.

Porsche/Divulgação

Aliás, o motor a combustão sempre recebe a “ajuda” dos motores elétricos e sempre vai somar potência sem que o motor 3,6 litros deixe de atuar em nenhum momento. A soma ajuda a acrescentar força e alimentar a bateria para um auxílio inteligente que ainda é incomum no universo dos carros esportivos.

Marcos Camargo Jr. 14.05.2025

Os preços do novo 911 GTS T-Hybrid começam em R$ 1,1 milhao. Confira as duas opções de preços para o cupê híbrido esportivo.

Porsche 911 Carrera GTS Coupé – R$ 1.180.000

Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet – R$ 1.230.000

