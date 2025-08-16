Primeiro carro da Lynk&Co no Brasil será híbrido e terá quase 600cv no Brasil Fonte confirmou ao R7-Autos Carros que SUV pode ser o primeiro a chegar com motor híbrido Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 16/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lynk & Co. 08 Lynk & Co./Divulgação

A marca chinesa Lynk & Co, pertencente ao grupo Geely, já está estruturando suas operações no Brasil como parte da estratégia dos mesmos importadores da Zeekr, que já atua no país. Uma fonte confirmou ao R7-Autos Carros que o 09 deve será o primeiro lançamento da marca mas só em 2026.

Lynk & Co. 08 Lynk & Co./Divulgação

Diferente da Zeekr, com foco em elétricos, a Lynk & Co. tem modelos híbridos que podem ter maior aceitação no Brasil.

Lynk & Co. 08 Lynk & Co./Divulgação

O primeiro lançamento será o Lynk & Co. 08, um SUV híbrido plug-in produzido em Ningbo, na província de Zhejiang (o R7-Autos Carros já esteve nessa fábrica que produz modelos da Volvo, Smart, Zeekr e Lynk&Co.). O SUV mede 4,82 m de comprimento, 1,91 m de largura, 1,68 m de altura e 2,84 m de entre-eixos, com peso de 2.112 kg. A motorização combina um propulsor 1.5 turbo a gasolina e dois elétricos, entregando 593 cv e 92,3 kgfm de torque.

Lynk & Co. 08 Lynk & Co./Divulgação

A bateria NMC de 39,6 kWh garante 120 km de autonomia elétrica, enquanto o alcance total pode chegar a 1.400 km.

‌



Lynk & Co. 08 Lynk & Co./Divulgação

O segundo produto será o Lynk & Co 900, um SUV de maior porte, com 5,24 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,81 m de altura, 3,16 m de entre-eixos e peso de até 2.820 kg. O modelo que é um lançamento bem recente na China terá versões híbridas plug-in com dois conjuntos distintos:

‌



• Motor 1.5 Turbo e bateria NMC de 44,9 kWh, entregando 721 cv e autonomia elétrica de 220 km.

• Motor 2.0 Turbo e bateria LFP-Sódio de 52,6 kWh, com 857 cv e autonomia de até 280 km.

‌



A estratégia da marca é usar a estrutura já existente da Zeekr no país para introduzir a Lynk & Co. A operação da Zeekr é bem recente no país com menos de 10 meses de operação, 10 concessionários em funcionamento e plano de abrir mais lojas em cidades como Recife/PE chegando ao Nordeste. A operação, porém, é pequena pois cerca de 250 veículos foram vendidos no primeiro semestre.

ZEEKR 7X 2025: primeiro teste completo do SUV elétrico de R$ 448 mil! VEJA O VÍDEO!

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.