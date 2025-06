Pulse Abarth 2026 muda pouco, e segue divertido; veja teste em Interlagos Compacto tem motor T270 de 185 cv e faz de zero a 100 km/h em 7,6 segundos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 12/06/2025 - 09h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcos Camargo Jr

Durante o Festival Interlagos, a Fiat lançou a versão renovada do Pulse Abarth linha 2026 com algumas mudanças visuais e novos equipamentos. Porém, a marca não mexeu na mecânica e nem na dinâmica do SUV compacto, que segue com motor T270 1.3 turbo de até 185 cv. Inclusive, esse motor equipa a Fiat Toro e os Jeep Renegade e Compass porém com o ajuste mais potente enquanto na linha Jeep o mesmo motor tem 176cv. O preço do Pulse Abarth é R$ 157,9 mil em versão única. O R7-Autos Carros andou com o utilitário na pista de Interlagos.

Marcos Camargo Jr

Visualmente, o Pulse Abarth ganhou o logo do escorpião espalhado por todo o carro, além de rodas de 18 polegadas com acabamento esportivo e novo design, nova grade frontal com detalhes em vermelho e outros detalhes.

Marcos Camargo Jr

Por dentro, ganhou acabamento em vermelho nos bancos e o escorpião bordado, bem como o teto solar de vidro panorâmico. A multimídia segue ampla com 10,1 polegas e do tipo flutuante com conexão sem fio para smartphones.

Fiat/Divulgação

O Pulse Abarth ainda conta com comutação automática de farol, alerta de saída de faixa, e frenagem automática de emergência, além de freio de estacionamento eletrônico e automático com Auto Hold, quatro airbags de seis zonas de proteção, frontais e laterais de tórax e cabeça para motorista e passageiros, entre outros.

‌



Fiat/Divulgação

O coração do Pulse Abarth é o conhecido motor Turbo 270 1.3 litro, que entrega até 185 cv com 270 Nm de torque. Segundo a Fiat, o modelo faz de zero a 100 km/h em somente 7,6 segundos e atinge a velocidade máxima de 215 km/h. A relação peso potência é de 6,9 kg/cv que é a melhor do mercado em carros dessa classe. A transmissão é automática de seis velocidades. Na pista de Interlagos No Festival Interlagos pudemos dar uma volta rápida com novo Pulse Abarth, que de fato mudou pouco o visual, o que o deixou mais alinhado com o Pulse, só que com um toque mais arrojado e cheio de detalhes esportivos. Mais do que um carro com detalhes, o Pulse Abarth é outro veículo tendo 55cv a mais que a versão por exemplo.

Fiat/Divulgação

Embora, as mudanças visuais tenham sido pequenas, o coração do modelo e a dinâmica não mudaram e, portanto, o que mantém a condução divertida, visto que tem uma suspensão bem calibrada, que casa bem com o motor T270, que em outro carro mais pesados da Stellantis pede mais potência, só que no Pulse Abarth deixa a condução mais arrisca com retomadas espertas e arrancadas ligeiras. O SUV faz curvas fechadas sem desgrudar da pista, o que confere segurança ao motorista mas poderia ser um pouco mais baixo.

‌



Fiat/Divulgação

✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.