Quais são os 5 SUVs com manutenção mais barata em 2025? Creta, Duster e Kicks são os mais em conta: veja os custos e o que deve ser feito Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 31/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/05/2025 - 02h00 )

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Manter um carro é caro no Brasil e isso vale para qualquer categoria de veículo. Considerando que 1/3 das vendas de veículos novos no país é de veículos utilitários esportivos na hora de buscar um novo ou usado a manutenção é fundamental. Antes de decidir pela compra saber os custos básicos de uma troca de óleo e filtros, itens comuns como bomba de combustível, amortecedores entre outros, é sempre muito importante.

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

Mas quais são os SUVs mais baratos de manter em 2025? Considerando os novos e usados quais são os que vão dar menos trabalho em uma oficina? Confira:

Hyundai Creta 1.6 Action

A versão Action como mostrada nesta imagem já não está mais disponível mas entre os SUVs mais baratos ele lidera a lista de recomendação dos mecânicos. Esse motor 1.6 tem 130cv e 16,5kgfm de torque combinado com câmbio automático de seis velocidades. É bem fácil de manter ainda que as peças tenham preço mais alto que os demais uma vez que é um veículo bem confiável.

Hyundai/Divulgação Hyundai/Divulgação

Essa versão saiu de linha no final de 2024 portanto o Creta Action que era a versão de entrada do SUV só está disponível como modelo usado.

Volkswagen Nivus

O Nivus é o SUV cupê compacto que também se destaca pelo baixo custo de manutenção. Tem motor 1.0 200TSI três cilindros turbo com comando de corrente e custo baixo para manter. Seu ponto de atenção está no combustível pois é sensível no sistema de injeção e também na lubrificação. Só deve ser usado o fluido original recomendado pela montadora.

Volkswagen/Divulgação

Se comprado zero ele é o SUV com a manutenção mais barata com as seis revisões até 60 mil km que custam apenas R$ 2.612,04.

Renault Duster 1.6

O Duster já foi o campeão de vendas no país no começo de sua história. Já passou por duas mudanças de visual e na versão com motor 1.6 SCe de 120cv é uma das opções com manutenção mais em conta.

Renault/Divulgação

Se for adquirido zero quilômetro as versões de entrada do Renault Duster 1.6 SCE terão custo até os 60 mil km de R$ 4.112,46. Vale lembrar que o motor 1.3 turbo TCe tem um custo mais elevado e não entra nessa lista.

Nissan Kicks

O motor do Nissan Kicks da atual geração (a próxima chega em breve) fabricado entre 2016 e 2025 é sempre o mesmo: 1.6 aspirado quatro cilindros flex de 113 cv e 15,2 kgfm combinando com câmbio automático do tipo CVT. É um carro de manutenção muito fácil sem problemas crônicos além de uma troca preventiva do fluido do câmbio automático

Marcos Camargo Jr. 11.02.2025

Se for adquirido zero quilômetro o custo total de revisões até 60 mil km é de cerca de R$ 4.200 sendo que nas revisões são trocados óleo do motor, filtro de óleo e filtro de combustível. É o SUV mais barato de manter na nossa lista embora potência e desempenho não sejam o seu forte.

Jeep Renegade 1.3

O Jeep Renegade é um velho conhecido no mercado e está prestes a completar dez anos de vida. Lançado com motor 1.8 conta com motor 1.3 turbo desde 2022. Portanto, há mais de três anos com esse motor já temos uma boa avaliação desse motor. O T270 1.3 turbo de 185cv e 27kgfm de torque é forte, pouco econômico e só precisa de manutenção preventiva. Depende de troca de óleo original recomendado pela montadora e também fluido de arrefecimento dentro do prazo correto. Se não for feito poderá resultar em problemas no câmbio e trocador de calor. Basta uma revisão preventiva para que o Renegade não traga problemas ao seu dono.

Jeep/Divulgação

Se comprado zero, as revisões são feitas a cada 12 mil km ou 12 meses (o que ocorrer primeiro). O preço das cinco primeiras revisões soma R$ 4.386. Todas incluem troca de óleo, filtro de óleo e filtro de combustível.

