Os 9 SUVs mais baratos do Brasil em 2025 Modelos custam entre R$ 100 e R$ 120 mil e podem ser manuais ou automáticos Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 15/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/02/2025 - 08h22 )

Com 33% das vendas de carros novos no país os SUVs ganharam a preferência do público há alguns anos e as montadoras diversificaram as opções. Hoje existem modelos compactos, turbinados, híbridos, importados premium e modelos mais em conta para escolher ainda que não sejam exatamente “baratos” pois todos começam a partir dos R$ 100 mil.

O R7-Autos Carros selecionou nove opções dos modelos mais baratos entre os SUVs. Veja quais deles são os mais amigáveis para o bolso:

Modelos com câmbio manual

Sim, eles ainda existem e muitos clientes preferem um modelo com transmissão manual e ainda há algumas opções:

Citroën/Divulgação Citroën/Divulgação

1º – Citroën Basalt Feel 1.0 MT

O SUV compacto da Citroën começa em R$ 99,5 mil ou R$ 100 mil tomando por valores absolutos. Tem motor 1.0 Firefly de 71/75cv e 10kgfm de torque e câmbio de cinco marchas e já tem multimídia de 10″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, vem com câmera de ré, quatro airbags, rodas de liga leve aro 16”, chave canivete e retrovisores com ajustes elétricos. Tem como vantagem os 490 litros de porta malas.

Renault/Divulgação Renault/Divulgação

2º – Renault Kardian manual

A versão de entrada do Kardian combina o motor 1.0TCE de 125cv e 23kgfm de torque com câmbio manual por R$ 106,9 mil. Vem bem equipado com rodas de 16″ com calotas, conjunto de seis airbags, painel digital de 7″, multimídia de 8″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio e câmera de ré além de ar-condicionado digital, item incomum no segmento.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

3º – Fiat Pulse Drive 1.3

A versão de entrada do Pulse tem motor 1.3 Firefly de 107cv e 13,7kgfm de torque e nesta versão de R$ 107,9 mil vem com rodas de aço e calotas, multimídia de 8,4”, faróis em LED e porta malas de modestos 370 litros e rack de teto.

Modelos com câmbio automático

Estes são preferência nacional e já dominam o segmento. Confira a versões mais em conta e seus respectivos preços

Nissan/Divulgação Nissan/Divulgação

4º – Nissan Kicks Play 1.6

A versão recém apresentada já foi reposicionada abrindo espaço para a nova geração. O Kicks Play de entrada custa R$ 117,9 mil e combina motor 1.6 aspirado de 113cv e 15kgfm de torque com câmbio automático CVT sendo o SUV automático dos mais em conta do país. Tem rodas de ferro com calotas, multimídia de 7″ com Android Auto e Apple CarPlay com fio e seis airbags

Jeep/Divulgação Jeep/Divulgação

5º – Jeep Renegade 1.3T 4X2

O veterano Renegade tem uma versão de entrada bem competitiva e já com motor 1.3 turbo T270 de 176cv e 27kgfm de torque combinado com Câmbio automático de 6 marchas. Essa versão não tem multimídia, mas traz monitor de pressão dos pneus e faróis em LED e o porta malas é pequeno com 385 litros.

Citroën/Divulgação Citroën/Divulgação

6º – Citröen C3 Aircross Feel

O modelo da Citroën combina dimensões compactas com grande espaço interno. O motor é o 1.0 turbo T200 de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio do tipo CVT por R$ 119,9 mil. Nesta versão Feel tem multimídia de 10″ com espelhamento sem fio, quatro airbags, rodas de 16″ em Aço coberta por com calotas e racks de teto. O porta malas tem bons 493 litros.

Volkswagen/Divulgação Volkswagen/Divulgação

7º – Volkswagen T-Cross Sense

A versão de entrada do SUV mais vendido de 2024 tem o conhecido motor 1.0 TSI de 128cv e 20kgfm de torque combinado com Câmbio automático de 6 marchas por R$ 119,9 mil. A versão de entrada não passou pela reestilização do ano passado e oferece rodas aro 16 com calotas, multimídia VW Play de 10,1″ e sensor de estacionamento traseiro e ainda painel digital.

Chevrolet/Divulgação Chevrolet/Divulgação

8º – Chevrolet Tracker AT

A versão mais simples do SUV da Chevrolet que liderou as vendas em janeiro de 2025 tem motor 1.0 turbo que agora rende 121cv e 18,9kgfm de torque com câmbio automático de seis marchas e agora com injeção direta por R$ 119,9 mil. Além de multimídia essa versão tem partida por botão, seis airbags, alerta de frenagem de emergência, câmera de ré e sensor crepuscular.

Fiat/Divulgação Fiat/Divulgação

9º – Fiat Fastback turbo 200

A versão mais barata do Fastback também traz o conhecido motor 1.0 turbo T200 de 130cv e 20kgfm de torque combinado com câmbio do tipo CVT por R$ 119,9 mil. Vem com multimídia de 8,4″, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, freio de estacionamento eletrônico no console, ar-condicionado automático, sensor traseiro e câmera de ré, faróis em LED, rodas aro 17 dr liga leve e piloto automático (não adaptativo).

