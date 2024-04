Quanto tempo leva para carregar um carro elétrico?

Alto contraste

Tempo de carga varia conforme a bateria e carregador

No universo da eletrificação, muitas pessoas que ainda não tem um carro elétrico e estudam a compra de um veículo desse tipo não sabem por onde começar. Há muitas dúvidas a respeito do tempo de carga, o custo da carga em casa e também o tempo da recarga ou reabastecimento. Nesta matéria o R7 vai explicar exatamente quais são os critérios e um guia simplificado para quem pretende comprar um carro elétrico.

Não existe um tempo igual para todos os veículos. Os carros elétricos têm baterias com potências variadas assim como os carros a combustão têm motores 1.0, 1.6, 2.0, V6 e motor do tipo aspirado ou turbinado. Além disso tem tanques maiores ou menores o que define a sua autonomia. Nos carros elétricos lógica é a mesma.

Wallbox de 7, 11 ou 22kw

O tempo de carga varia conforme a capacidade da bateria. Um Renault Kwid E-Tech que é um compacto com 27kwh será mais econômico e eficiente que um BYD Dolphin com 38kwh e um Audi E-Tron tem 83,7kwh.

Carregador residencial de tomada

Mas como saber qual o tempo de carga para carregar um carro elétrico? Vamos ao passo seguinte.

Isso dependerá da capacidade do carregador. Há carregadores residenciais que são plugados em uma tomada com 3,5kw de potência e há os sistemas de carga do tipo wallbox com 7, 11 ou até mesmo 22kw de potência. Os carregadores rápidos também variam entre 50, 60, 150 ou até mesmo 270kw. Mas são bem mais raros de encontrar.

Ponto de carga público presente em shoppings e estabelecimentos comerciais

O que o futuro dono de um carro elétrico precisa ter em conta é que será necessário ter um ponto de carga dentro de sua casa ou condomínio. É inviável comprar um veículo elétrico dependendo de pontos públicos localizados em shoppings, lojas ou outros pontos comerciais e ainda mesmo nas concessionárias.

Pontos de alta potência

Assim a conta a ser feita é a capacidade da bateria do carro (exemplo 27kwh do Kwid E-Tech) e a potência do carregador. No caso do pequeno Renault um carregador residencial de tomada levará 7,7 horas, um wallbox de 7kw levará 3,8 horas e um carregador de alta potência dependerá da capacidade de carga do carro. Há veículos que permitem uma recarga rápida de 50kw enquanto outros permitem entrada de até 150kwh. O Kwid por exemplo permite recargas de até 30kwh. Em um sistema DC de carga rápida mesmo que tenha 170kw fará a carga no Kwid a 30kwh. Ou seja: levará pouco menos de uma hora para uma recarga completa.