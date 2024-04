RAM aumenta preço de todas as picapes em até R$ 5 mil Linha Rampage, 1500, 2500 e 3500 não tiveram mudanças de equipamentos

Laramie agora vai para R$ 262.990 na versão gasolina e R$ 272.990 na diesel (Ram/Divulgação)

Quem está procurando por uma picape da marca RAM vai encontrar preços mais altos a partir desta semana. Tanto a Rampage nacional quanto a linha de picapes importadas 1500, 2500 e 3500 ficaram entre R$ 2 mil e R$ 5 mil mais caras. Confira os novos preços.

A linha importada com o trio 1500, 2500 e 3500 receberam reajustes de R$ 5 mil. A 1500 Rebel agora custa R$ 494,9 mil, a Limited sai por R$ 550,9 mil e a 1500 Limited Night Edition agora sai por R$ 550.990. Todas são equipadas com motor V8 Hemi de 400cv e 56,7kgfm de torque com câmbio AT8 e tração integral.

Laramie sai por R$ 504.990 Laramie sai por R$ 504.990 (Ram/Divulgação)

A 2500 Laramie agora custa R$ 474.190 e a Laramie Night Edition sai por R$ 484.190 com seus detalhes característicos na cor preta. A 2500 vem com motor Cummins turbodiesel de 377 cv e 117,2 kgfm de torque.

Linha importada com o trio 1500, 2500 e 3500 receberam reajustes de R$ 5 mil Linha importada com o trio 1500, 2500 e 3500 receberam reajustes de R$ 5 mil (Ram/Divulgação)

Já a linha 3500 recebeu aumentos na mesma proporção: a Laramie sai por R$ 504.990 e a 3500 Laramie Night Edition tem preço inicial de R$ 514.990. A linha 3500 tem o mesmo motor Cummins turbodiesel.

Rampage segue o ritmo

A Rampage também ficou mais cara na tabela de março. A Rampage Rebel diesel sai por R$ 251.990 e a gasolina sai por R$ 261.990. A Laramie agora vai para R$ 262.990 na versão gasolina e R$ 272.990 na diesel e a RT de acabamento esportivo agora custa R$ 289.990.

Rampage também ficou mais cara na tabela de março Rampage também ficou mais cara na tabela de março (Stellantis Divulgação)

Não houve mudanças de motorização ou conteúdos da Rampage que segue com motor 2.0 Hurricane de 272cv e 40kgfm de torque ou 2.0 Multijet turbodiesel de 170cv e 38kgfm. O câmbio é sempre automático de 9 marchas e a tração 4x4.